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Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı! Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil durağa çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, otobüs durağına çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Faruk C. (20), gözaltına alındı.

Polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı! Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil durağa çarptı
Çiğdem Sevinç

Olay, saat 15.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede devriye gezen polis ekipleri, sürücüsünün drift attığı 16 ALK 130 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. 10 kilometre süren takibin ardından, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, otobüs durağına çarptı. Durakta kimsenin olmaması olası faciayı önlendi.

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65 BİN 161 LİRA CEZA

Gözaltına alınan, ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirtilen sürücü Faruk C.’ye 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Drift atmak' suçlarından toplam 65 bin 161 lira cezai işlem uygulandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ceza trafik
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