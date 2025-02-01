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  4. Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı: Aralarında emniyet müdürü ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi de var

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı: Aralarında emniyet müdürü ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi de var

01.02.2025 22:22
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Emniyet güçleri, bir soruşturmada yer alan şüphelinin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınanlar arasında Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak da yer alıyor.

Polisten operasyon! Gözaltına alınan isimler şaşırttı: Aralarında emniyet müdürü ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi de var

Polis, İstanbul’da devam eden bir soruşturmanın şüphelilerinden birinin Edirne üzerinden yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibini yaptıkları dosyanın firari şüphelilerinden biri ile ilgili elde ettikleri bilgileri savcılıkla paylaştı. Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan kişilerin yakalanması için hızlı harekete geçilmesi talimatı verdi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilere yönelik gözaltı kararı verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE MERVE ÖZBEY'İN EŞİNE GÖZALTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele polisinin gözaltına aldığı isimlerden biri Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi Müdürü Mehmet Deniz Karakurt oldu.

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Gözaltına alınan bir diğer isim ise şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak oldu.

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POLİS MÜDÜRÜ MAÇTAN SONRA ALINDI

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre Edirne KOM Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt’un, önceki gece maç izlemek için gittiği Kırklareli’deki bir restoranda gözaltına alındığı öğrenildi. Karakurt’un başında olduğu birim, göçmen kaçakçılığı suçlarına da bakıyor.

Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Merve Özbey
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