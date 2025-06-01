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Polonya'da, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Polonya'nın yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere yapılan seçimin ikinci turunda, yaklaşık 29 milyon kayıtlı seçmen için oy verme süreci başladı.

Polonya'da, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi başladı

Polonyalı seçmenler için yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Seçimin, 18 Mayıs'ta yapılan ve 13 adayın yarıştığı ilk turunda en çok oy alan sivil koalisyon grubunun adayı Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisinin adayı tarihçi Karol Nawrocki ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, Polonya'da Başbakan Donald Tusk hükümeti ile muhalefet arasında, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda yaşanan çekişmelerin gölgesinde yapılıyor.

Oylama işleminin sonra ermesinden bir süre sonra sandık çıkış anketlerinin açıklanması bekleniyor.

Seçimin nihai sonuçların ise yarın belli olacağı tahmin ediliyor.

SEÇİMDE LİBERAL VE MUHAFAZAKAR GÖRÜŞLER YARIŞIYOR

Son kamuoyu yoklamaları, AB yanlısı olarak bilinen Trzaskowski ile muhafazakar görüşe sahip Nawrocki arasında kıyasıya bir yarışın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Seçimin "bıçak sırtı" geçeceğini gösteren anketlere göre kazanan, çok az oy farkıyla belirlenecek.

Bu seçim, adayların siyasi duruşlarından dolayı bazı analistler tarafından "medeniyetler çatışması" olarak adlandırılıyor.

Seçim sonuçlarının, ülkenin AB'deki konumu açısından da kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Polonya'nın bu seçim sonucuyla, AB içindeki koltuğunu sağlamlaştıracağı ya da daha zorlu süreçlere geri döneceği yorumları yapılıyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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