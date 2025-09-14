HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı, Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rus insansız hava araçları (İHA) tehdidi nedeniyle bölgeye NATO savaş uçaklarının yönlendirildiğini duyurdu.

Polonya'da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı tarafından yayınlanan açıklamada bugün Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) uçuşlarında hareketlilik gözlenmesi nedeniyle bölgeye Polonya ordusu ve NATO'ya ait savaş uçaklarının sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, "Polonya'ya komşu olan Ukrayna'nın sınır bölgelerinde İHA saldırısı tehdidi nedeniyle hava sahamızda askeri araçların uçuşuna başlanmıştır" denildi. Yetkililer, Polonya hava sahasının güvenliğini sağlamak için tüm prosedürlerin devreye sokulduğunu, kara konuşlu hava savunma ve radar keşif sistemlerinin en yüksek hazırlık durumuna getirildiğini bildirdi.

LUBLİN HAVAALANI TEKRAR SİVİL UÇUŞLARA AÇILDI

Polonya Hava Seyrüsefer Ajansı (PAZP) ise savaş uçaklarının hareketliliği nedeniyle Lublin Havaalanının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Polonya Hükümet Güvenlik Merkezi (RCB) de aynı saatlerde Lublin bölgesinde yaşayan vatandaşlara SMS göndererek muhtemel bir hava saldırısına karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı. "Hava saldırısı tehlikesi. Temkinli olun. Görevlilerin talimatlarına uyun. Sonraki duyuruları bekleyin" yazılı SMS’lerin yanı sıra Swidnik ve Chelm kentlerinde de hava saldırısı tehlikesine karşı sirenler çaldı. Saldırı tehlikesinin geçmesinin ardından Lublin Havaalanı tekrar sivil uçuşlara açıldı.

Polonya da NATO savaş uçakları Rus tehdidi nedeniyle Ukrayna sınırına sevk edildi 1

NATO'DAN "DOĞU GÖZCÜSÜ" ADIMI

Polonyalı yetkililer ayrıca NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki NATO karargahında gerçekleştirdiği basın toplantısındaki mesajlarına değindi. Açıklamada, Rutte’nin NATO olarak "Eastern Sentry" (Doğu Gözcüsü) girişimi başlattıklarını duyurmasının ardından bu kapsamda Fransa hava kuvvetlerine bağlı 3 adet Rafale savaş uçağının bugün Polonya semalarında devriye görevine başladığı bildirildi. Polonya Başbakanı Donald Tusk da Doğu Gözcüsü girişimi üzerine "Avrupalı devletlere teçhizat ve ilave asker desteğiyle hava savunmamızı ve Polonya sınırlarının korunmasını fiilen güçlendirme kararı aldıklarından ötürü teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

DANİMARKA, FRANSA VE ALMANYA HAVA KUVVETLERİ DE DESTEK OLUYOR

Rutte dünkü açıklamasında, "NATO olarak topraklarımızı korumaktaki kararlılık ve kabiliyetimizi açık şekilde ortaya koymalıyız ve 'Doğu Gözcüsü' de tam olarak bunu hedefliyor. Söz konusu askeri faaliyet önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ve Danimarka, Fransa, İngiltere, Almanya’nın yanı sıra çeşitli müttefiklerin unsurlarını içerecek" ifadelerini kullanmıştı. Rutte, NATO’nun halihazırda önemli miktarda askeri unsur bulundurduğu Doğu Avrupa’da yeni operasyon dahilinde ne kadar ilave birlik konuşlandıracağına ilişkin bir bilgi vermemiş ancak, görevlendirilecek unsurların sayısının sınırlı olduğu belirtmişti. Söz konusu birlikler arasında Danimarka’dan 2 F-16 tipi savaş uçağı ve bir fırkateyn, Fransa’dan 3 Rafale savaş uçağı ve Almanya’dan 4 Eurofighter savaş uçağı yer aldığı aktarılmıştı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandıAdana'da dolmuş şoförünü öldüren 2 kişi Şırnak'ta yakalandı
Milas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralıMilas’ta trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Anahtar Kelimeler:
NATO Polonya Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

Sergen Yalçın dediğini yaptı! "Verin bana Cengiz'i..."

İddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen ceza

İddianame kabul edildi! İmamoğlu'na yeni dava: İşte istenen ceza

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

İtalyanlar Türk Düellosu izledi! Arka arkaya goller geldi...

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Yasak aşk tartışması cinayetle bitmişti! "Bana kumpas mı kurdunuz"

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Gündem olan kare! MHP lideri Bahçeli boks eldiveni ile poz verdi

Gündem olan kare! MHP lideri Bahçeli boks eldiveni ile poz verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.