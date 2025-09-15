HABER

Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Rusya'nın İHA ihlalleriyle NATO’yu test ettiğini söyledi

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Polonya hava sahasını insansız hava araçlarıyla (İHA) ihlal ederek NATO'nun tepkisini test ettiğini belirtti.

The Guardian gazetesine röportaj veren Sikorski, ülkesinin hava sahasına 10 Eylül'de giren Rus İHA'larının mühimmat taşıma kapasitesine sahip olduklarını ancak patlayıcı yüklü olmadıklarını kaydetti.

Sikorski, Rusya'nın hava sahası ihlalinin, NATO'nun tepkisini tam ölçekli bir yanıt vermeden kademeli olarak tırmandırarak test etme girişimi olduğunu söyledi.

Polonya hava savunmasının hazırlıksız olduğu iddialarını reddeden Sikorski, "İHA'lar hedeflerine ulaşmadı, küçük çaplı maddi hasar oldu, kimse yaralanmadı. Eğer bu Ukrayna'da olsaydı, Ukraynalıların tanımına göre bu yüzde 100 başarı sayılırdı." diye konuştu.

Sikorski, hava sahası ihlali sırasında can kaybı yaşansaydı tepkilerinin "çok daha sert" olacağına dikkat çekerek, "Putin gibi bir saldırgan ve yalancıya karşı sadece en sert karşı baskılar işe yarar." dedi.

Polonyalı anti-İHA timlerinin gelecekteki saldırılara karşı savunma amacıyla Ukraynalı operatörlerden eğitim alacağını ifade eden Sikorski, Ukraynalıların Rus İHA'larıyla başa çıkmada daha iyi ekipmanlarının ve Rus ordusuna karşı direnme konusunda çok daha derin ve güncel deneyimlerinin olduğuna vurgu yaptı.

Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayla ilgili kullandığı "hata olmuş olabilir" ifadesini reddederek, "Bir ya da iki tanesinin rotadan çıkabileceğine inanabilirsiniz ama bir gecede 7 saat içinde 19 hata, üzgünüm, buna inanmam." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Polonya ayrıca Rusya ve Belarus'un ortaklaşa düzenlediği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını 12 Eylül'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

