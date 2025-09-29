HABER

Pompalı tüfekle dehşet kamerada...Husumetlisini böyle vurdu

Bursa’da bir kişi husumetlisini tekel bayisinde yakalayınca yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu.

Bursa’da bir kişi husumetlisini tekel bayisinde yakalayınca yanında getirdiği tüfekle bacağından vurdu. Korku dolu anlar kameraya yansırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert K. isimli bir şüpheli sokak üzerinde bulunan bir tekel bayide gördüğü husumetlisi Orhan E., ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce pompalı tüfeğiyle ateş açan Mert K., husumetlisini bacağından vurdu. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla polisler de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

