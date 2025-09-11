Porsuk Çayı'nın turist gezi botları kadınlara emanet!

Türkiye’nin Venedik’i olarak anılan Eskişehir’de yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Porsuk Çayı’nda, gezi botlarında kadın kaptanlar görev alıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadın personelden Sabriye Erbil ve Ebru Metin, İstanbul Liman Müdürlüğü'nde aldıkları eğitimlerin ardından bot kaptanlığı ehliyeti aldı. Kente dönen 2 kadın kaptan, 16 kişilik gezi botlarının kaptanlığını yapmaya başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kaptanlardan Ebru Metin, kadın bot kaptanı olarak göreve başlamasının ardından destek gördüğünü ifade ederek, "Kadınların her alanda başarılı olabileceğine inanıyorum. Bot kaptanlığı yapmaya başladığımda bu yana çok destek görüyorum" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır