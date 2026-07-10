Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

(Portekizli model Tessy Ramos Correia)

PORTEKİZLİ MANKENDEN İMAMOĞLU İTİRAFI

Correia, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Correia’nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu madde kullanılan ortamlara dair bilgi vermek istediğini söyledi.

(Haluk levent - Emir Sarıgül)