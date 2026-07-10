HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia ifadesinde fuhuş itirafında bulundu. Correia, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 2021 yılında cinsel ilişki yaşadıklarını iddia etti. Correia, fuhuş ve uyuşturucu itirafında Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve Emir Sarıgül'ün isimlerini verdi.

Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı
Mustafa Fidan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia’nın verdiği ifadede Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent ve Emir Sarıgül hakkında çeşitli iddialarda bulundu.

Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı 1(Portekizli model Tessy Ramos Correia)

PORTEKİZLİ MANKENDEN İMAMOĞLU İTİRAFI

Correia, savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını kabul ederek pişman olduğunu, telefonunun şifresini kendi rızasıyla kolluk görevlilerine verdiğini ve telefonunda yapılacak incelemeyle gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı 2

(Ekrem İmamoğlu)

YAŞADIKLARINI TEK TEK ANLATTI

Correia’nın ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Haluk Levent, Hasan Vatan ve Emir Sarıgül ile farklı tarihlerde birliktelik yaşadığını ve uyuşturucu madde kullanılan ortamlara dair bilgi vermek istediğini söyledi.

Portekizli mankenden Ekrem İmamoğlu ve Haluk Levent itirafı 3(Haluk levent - Emir Sarıgül)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Freni boşalan hafif ticari araç 2 metreden yola düştüFreni boşalan hafif ticari araç 2 metreden yola düştü
Rize’de yol çöktü, 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildiRize’de yol çöktü, 2 bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Emir Sarıgül Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

ABD’yi alarma geçiren iddia! İsrail paylaştı: “Hedefte Trump var”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ilk kez Mynet'e anlattı!

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Fransa vitesi yükseltti! Mbappe ve Dembele yarı final kapısını açtı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Gündüz oyuncu gece taksici! Direksiyon başında saldırıya uğradı

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Türkiye S-400'leri satıyor mu? Rusya'dan açıklama

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

Emekliler dikkat! Zamlı maaşlar e-Devlet'e yansımaya başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.