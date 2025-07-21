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Powerbank gibi: Dünyanın ilk 10.000mAh kapasiteli telefonu geliyor! İşte muhtemel çıkış tarihi

Akıllı telefon dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme yolda. Sızıntılara göre 10.000mAh bataryaya sahip bir model, yakında piyasaya çıkabilir. Silikon-karbon teknolojisi sayesinde sadece 8,5 mm kalınlığında olması beklenen bu cihaz, kullanım süresiyle pil sorununu belki de tarihe gömebilir.

Powerbank gibi: Dünyanın ilk 10.000mAh kapasiteli telefonu geliyor! İşte muhtemel çıkış tarihi
Enes Çırtlık

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük şikayetlerinden biri pil ömrü. Üreticiler daha güçlü donanımlar ve daha parlak ekranlar sunarken, batarya teknolojisindeki gelişmeler genellikle 3-4 günlük bir kullanım süresi sunmaktan uzak kalıyor. Ancak son sızıntılar, bu tabloyu kökten değiştirebilecek bir gelişmeye işaret ediyor. İşte detaylar...

10.000 MAH BATARYALI TELEFON YOLDA!

Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'dan gelen yeni bir bilgiye göre, 10.000mAh bataryaya sahip orta segment bir akıllı telefonun 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürülmek üzere test edildiği belirtiliyor. Bu bilgi doğruysa, ana akım bir akıllı telefonun ilk kez beş haneli bir batarya kapasitesine ulaşacağı anlamına geliyor.

Powerbank gibi: Dünyanın ilk 10.000mAh kapasiteli telefonu geliyor! İşte muhtemel çıkış tarihi 1

SİLİKON-KARBON BATARYA TEKNOLOJİSİ FARK YARATIYOR

Bu denli yüksek kapasiteli bataryaların yükselişi, silikon-karbon negatif elektrot batarya teknolojisinin yaygınlaşmasıyla yakından ilişkili.

Geleneksel grafit bataryalar gram başına en fazla 372mAh kapasite sunabilirken, silikon-karbon bataryalar teorik olarak gram başına 4.200mAh'a kadar çıkabiliyor. Gizmo China'da yer alan habere göre bu yüksek kapasite, üreticilerin batarya boyutunu fazla büyütmeden batarya ömrünü ciddi şekilde artırmasına olanak tanıyor.

Henüz resmi bir lansman tarihi açıklanmasa da, ortaya çıkan yeni sızıntılar 10.000mAh bataryalı bir telefon fikrinin çok da uzak olmadığını gösteriyor. Daha da şaşırtıcı olan ise, kaynağa göre bu telefon yalnızca 8,5 mm kalınlığında, yani günümüzdeki birçok standart akıllı telefonla benzer incelikte.

Eğer bu tür bir telefon piyasaya sürülürse, uzun pil ömrü ve ince tasarımı ön planda tutan ultra yüksek kapasiteli telefonlar yeni bir trend başlatabilir.

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akıllı telefon pil batarya telefon
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