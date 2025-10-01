Pratisyen hekim nedir, hangi alanlarda çalışır?

Kişiler doktor olma hedefi ile altı yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra pratisyen hekim olarak mezun olma hakkı kazanır. Ardından devlete hizmet yükümlülüklerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Sağlık kurumlarında uzman doktorların denetiminde kendi seçtikleri uzmanlık alanları için deneyim kazanma sürecini de tamamlamaları gerekmektedir.

Pratisyen hekim nedir?

Kronik ve akut hastalıkları tedavi eden, önleyici sağlık bakımı ve hizmeti sağlayan, hastalara sağlık eğitimi vermek yetkisi bulunan tıp doktorları pratisyen hekim olarak adlandırılmaktadır. Tıp eğitimlerini belli bir seviyede başarı ile bitiren kişiler tıp fakültesi lisans diploması ile birlikte pratisyen hekim unvanına da sahip olabilirler. Bu hekimler tıpta uzmanlık sınavına girerler ve iki yıl ile beş yıla arası süren bir uzmanlık eğitimine başlarlar.

Uzman hekimlik hedefi ile tıp fakültesine giren doktor adayları mezun olduktan sonra pratisyen doktor unvanını alırlar. Genel olarak pratisyen hekim olmak için on yıllık bir eğitim alınması gerekebilmektedir. Ancak uzmanlık alanı ile bu süre daha da uzatılabilir. Pratisyen hekim unvanı alma hakkı kazanan kişiler hasta kontrolleri yapmak, hastalıklar için tanı koymak, ön teşhis yapmak ve gerektiği durumlarda hastayı uzman olan doktora yönlendirmek ile sorumlu olurlar. Sahip olunması beklenen özellikleri ise şunlardır:

İletişim becerisi

Uyumlu çalışma becerisi

Stres altındayken de etkin kararlar alabilme yetisi

Hastalara karşı empati yapabilme

Pratisyen hekim hangi alanlarda çalışır?

Pratisyen hekimlerin çalışma alanları çeşitlilik göstermektedir. Lisans mezunu olan ve direkt olarak pratisyen hekim unvanı alan kişilerin çalışma alanları şunlardır: