Pratisyen hekim nedir, hangi alanlarda çalışır?

Doktor olmak isteyen, meslek olarak doktorluk seçen kişilerin belli başlı aşamalardan geçmesi ve çeşitli süreçleri tamamlaması gerekmektedir. Altı yıllık tıp eğitimi ile sınırlı olmayan bu süreçte okul bittikten sonra seçilen uzmanlık alanına göre stajyer doktor ya da asistan doktor olarak ifade edilen bir süreçten de geçilmesi zorunludur.

Pratisyen hekim nedir, hangi alanlarda çalışır?
Ferhan Petek

Kişiler doktor olma hedefi ile altı yıllık tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra pratisyen hekim olarak mezun olma hakkı kazanır. Ardından devlete hizmet yükümlülüklerini gerçekleştirmek zorundadırlar. Sağlık kurumlarında uzman doktorların denetiminde kendi seçtikleri uzmanlık alanları için deneyim kazanma sürecini de tamamlamaları gerekmektedir.

Pratisyen hekim nedir?

Kronik ve akut hastalıkları tedavi eden, önleyici sağlık bakımı ve hizmeti sağlayan, hastalara sağlık eğitimi vermek yetkisi bulunan tıp doktorları pratisyen hekim olarak adlandırılmaktadır. Tıp eğitimlerini belli bir seviyede başarı ile bitiren kişiler tıp fakültesi lisans diploması ile birlikte pratisyen hekim unvanına da sahip olabilirler. Bu hekimler tıpta uzmanlık sınavına girerler ve iki yıl ile beş yıla arası süren bir uzmanlık eğitimine başlarlar.

Uzman hekimlik hedefi ile tıp fakültesine giren doktor adayları mezun olduktan sonra pratisyen doktor unvanını alırlar. Genel olarak pratisyen hekim olmak için on yıllık bir eğitim alınması gerekebilmektedir. Ancak uzmanlık alanı ile bu süre daha da uzatılabilir. Pratisyen hekim unvanı alma hakkı kazanan kişiler hasta kontrolleri yapmak, hastalıklar için tanı koymak, ön teşhis yapmak ve gerektiği durumlarda hastayı uzman olan doktora yönlendirmek ile sorumlu olurlar. Sahip olunması beklenen özellikleri ise şunlardır:

  • İletişim becerisi
  • Uyumlu çalışma becerisi
  • Stres altındayken de etkin kararlar alabilme yetisi
  • Hastalara karşı empati yapabilme

Pratisyen hekim hangi alanlarda çalışır?

Pratisyen hekimlerin çalışma alanları çeşitlilik göstermektedir. Lisans mezunu olan ve direkt olarak pratisyen hekim unvanı alan kişilerin çalışma alanları şunlardır:

  • Özel hastaneler
  • Poliklinikler
  • Devlet hastaneleri
  • Devlet hastanelerinin acil servisleri
  • Sağlık ocakları – Aile sağlığı merkezleri
  • Anne ve çocuk sağlığı merkezleri
  • Kurum hekimlikleri
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Dispanserleri
  • Verem savaş dispanserleri
Doktor hekim
