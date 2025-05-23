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Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban "Tevrat'a göre Cennet Adana" dedi, sosyal medyada gündem oldu: "Cehennem gibi yanıyor orası"

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban'ın Adana ile ilgili söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Çoban, Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu aktardı. Bu sözlerle ilgili çok sayıda yorum yapılırken bir vatandaş "Cehennem gibi yanıyor orası" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban "Tevrat'a göre Cennet Adana" dedi, sosyal medyada gündem oldu: "Cehennem gibi yanıyor orası"
Recep Demircan

Ege Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban'ın TRT 1'de katıldığı programda söylediği sözler dikkat çekti. Çoban Tevrat'a göre Adana'nın cennet olduğunu söyledi.

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Çoban, şunları söyledi:

"Bizzat Tevrat’taki ifadeler. Adanalıların hepsi bunu bilmeyebilir. Tevrat’ta bahsedilen cennet Aden bahçesi Adana ismi Aden’le etimolojik olarak benzerdir. Oradan geliyordur büyük ihtimalle. Bir doğuda bahçeden bahseden ve dört ırmak vardır bu bahçede. Fırat, Dicle, Pişon ve Gihon. Fırat ve Dicle’yi biliyoruz. Pişen ve Gihon da Seyhan ve Ceyhan ırmaklarıdır aslında. Dolayısıyla cennet Adana ve civarı diyebiliriz."

"CEHENNEM GİBİ YANIYOR ORASI"

Çoban'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlar:

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Anahtar Kelimeler:
Adana Tevrat
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