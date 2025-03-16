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  4. Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Keşke ölseydik diyecekler' sözlerine tepki gecikmedi! Dr. Demirtaş sert yanıt verdi: "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz"

Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Keşke ölseydik diyecekler' sözlerine tepki gecikmedi! Dr. Demirtaş sert yanıt verdi: "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.03.2025 11:41
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İstanbul’da beklenen depremle ilgili tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Celal Şengör’ün "Ölmeyenler keşke ölseydik diyecek" sözleri tepki çekti. Uzman paleosismolog ve yerbilimci Dr. Ramazan Demirtaş, Şengör’ün açıklamalarının bilimsel temelden yoksun olduğunu belirterek, “Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır” ifadeleriyle yanıt verdi. Demirtaş, Marmara’da her 4.0 ve üzeri deprem sonrası felaket senaryoları yazılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Keşke ölseydik diyecekler' sözlerine tepki gecikmedi! Dr. Demirtaş sert yanıt verdi: "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz"

İstanbul'da olası deprem riskine ilişkin uzmanlar arasında dikkat çeken bir tartışma başladı. Yer Bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İstanbul’da 7’den büyük bir deprem beklendiğini vurgulayarak, “Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak, yağmalar yaşanacak, salgın hastalıklar çıkacak. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek" Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

BİLİM İNSANLARINDAN ŞENGÖR’E TEPKİ

Dr. Ramazan Demirtaş, Şengör’ün açıklamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Bir harita paylaşarak, "Parmak hesabıyla deprem bilimi yapılmaz, ancak kaos yazılır" diyen Demirtaş, “100 bina çöker, 4 milyon insan enkaz altında kalır, İstanbul çökerse Türkiye diz üstü çöker, hayatta kalanlar keşke ölseydik diyecekler…” gibi ifadelerin bilimsel temel barındırmadığını kaydetti.

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Demirtaş ayrıca, her 4.0 ve üzeri deprem sonrası Marmara depremiyle ilişkilendirilerek felaket senaryoları yazılmasının topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlar verdiğini belirterek, bu söylemlerin risk azaltma ve can kaybını önleme noktasında hiçbir katkı sunmadığını vurguladı.

"MARMARA'NIN DEPREM TEHLİKESİ HENÜZ ÇÖZÜMLENMİŞ DEĞİL"

Deprem biliminin ancak somut verilerle konuşabileceğini dikkat çeken Prof. Dr. Osman Bektaş ise benzer bir eleştiride bulundu.

Bektaş, Marmara’daki fay hatlarının özelliklerine dair pek çok belirsizliğin olduğunu dile getirerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sadece fay modelleri belirsiz değil, aynı zamanda her bir segmentin yıllık kayma hızı, deprem tekrarlanma aralıkları, geçen süreler net değil. Ortalama verilerle deprem tekrarlanma süresi belirlenemez. Marmara’nın deprem tehlikesi henüz çözümlenmiş değil.”

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"İSTANBUL'U ORTA BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER TEHDİT EDEBİLİR"

Bektaş ayrıca, Şengör’ün “yaşayanlar yaşadıklarına pişman olacak” ifadelerinin bilimsel gerçeklerle örtüşmediğine dikkat çekerek, İstanbul için en büyük tehdidin devasa bir deprem değil, orta büyüklükte bir deprem olabileceğini kaydetti:

“Ana Marmara Fayı'nın bazı kısımları deprem enerjisi biriktiriyor, ancak sürünen ya da tam kayan kısımlar deprem enerjisi biriktirmez. Dolayısıyla İstanbul’u orta büyüklükte depremler tehdit edebilir.”

(SÖZCÜ)

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