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  4. Öyle bir İstanbul anlattı ki... Celal Şengör: Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek! Şehir ağır bir kokuya bürünecek

Öyle bir İstanbul anlattı ki... Celal Şengör: Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek! Şehir ağır bir kokuya bürünecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 07:29
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Prof. Dr. Celal Şengör, beklenen büyük İstanbul depremi sonrası yaşanacakları anlattı. Asıl felaketin deprem sonrası olacağını söyleyen Şengör; ilk gün her yerde yangınlar olacağını, kente dışarıdan yardımın gelmesinin çok zor olacağını belirtti. Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulunurken, "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek! Şehir ağır bir kokuya bürünecek" diye konuştu.

Öyle bir İstanbul anlattı ki... Celal Şengör: Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek! Şehir ağır bir kokuya bürünecek

Beklenen büyük İstanbul depremiyle ilgili uzmanların uyarıları sürerken, söz konusu deprem için sürenin gittikçe daraldığı 7'nin üzerinde bir depremin bölgede her an yaşanabileceği konusunda uyarılar ise peş peşe geliyor. Bu kez ise depremin ardından yaşanacaklar gündem oldu.

TUZLA’DAN SİLİVRİ’YE KADAR AĞIR HASAR ALACAK

Cansu Canan Özgen’in YouTube programına konuk olan Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’u bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, özellikle güney sahil hattının, yani Tuzla’dan Silivri’ye kadar olan bölgenin ağır hasar alacağını söyledi. Ancak asıl büyük felaketin depremin ardından yaşanacağını belirtti.

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"KENT DIŞINDAN YARDIM GELMESİ ÇOK ZOR OLACAK"

Şengör, deprem sonrası İstanbul’da ciddi altyapı sorunlarının yaşanacağını ifade ederek, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek." dedi.

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"ŞEHİR AĞIR BIR KOKUYA BÜRÜNECEK"

Deprem sonrası temel ihtiyaçlara erişimin büyük sorun olacağını belirten Şengör, açlık ve yağmalara karşı uyarıda bulundu. Yeni havalimanının dolgu zemine inşa edilmesi nedeniyle muhtemelen hasar göreceğini ve kullanılamaz hale geleceğini ifade eden Şengör, "Birkaç gün içinde şehirde açlık başlayacak. Yağmalar yaşanacak. Ardından salgın hastalıklar görülecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak ve şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Celal Şengör İstanbul
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