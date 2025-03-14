Naci Görür'den Konya'daki deprem sonrası açıklama! "Eskişehir dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay"

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 14.44'teki depremin derinliği 11 kilometre olarak aktarıldı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şu ana kadar kolluk birimlerimize ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ise sosyal medya hesabından, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Tüm hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten korusun. Yetkililerimizle birlikte süreci takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.

GÖRÜR: TÜM BÖLGEYİ ETKİLEYEBİLİR

Depreme ilişkin Prof. Dr. Naci Görür, "Bugün Konya, Tavşancı-Kulu yöresinde 4,2 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Haritada belirgin değil ama bu deprem sağ yönlü, yanal atımlı Eskişehir Fay Zonunun Tuzgölü’ne doğru devamı üzerinde oldu. Bu fay Eskişehir, dahil bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay." ifadelerini kullandı.