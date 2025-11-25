HABER

Prof. Dr. Ercan bu kez deprem haberiyle değil sağlığıyla endişelendirdi

Deprem değerlendirmeleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ercan'dan korkutan haber geldi. Kalp sektesi geçiren Ercan bugün ameliyata alınacağını duyurdu.

Prof. Dr. Ercan bu kez deprem haberiyle değil sağlığıyla endişelendirdi
Hazar Gönüllü

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu kez deprem haberiyle değil kendi sağlığıyla sevenlerini endişelendirdi. Ercan sosyal medyadan son durumuna ilişkin açıklama da yaptı.

"BUGÜN AĞIR BİR OPERASYON GEÇİRECEK"

Ercan'ın dün ciddi bir kalp krizi geçirdiğini söyleyen Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, sosyal medya paylaşımında "Ağabeyim, Işığım, yoldaşım,bilgem Sayın Övgün Ahmet Ercan dün ciddi bir kalp krizi geçirdi. Çok üzgünüm çok... Bugün ağır bir operasyon geçirecek.Tüm dualarımız, kalbimiz kendisiyle,acil şifalar diliyorum. Işığın sönmesin güzel insan...." dedi.

ERCAN: "KALP SEKTESİ GEÇİRDİM"

Ercan'dan da açıklama gecikmedi. Dün akşam kalp sektesi geçirdiğini belirten Ercan "Birazdan İzmir Özel Sağlık Hastanesinde tıkalı olan ana orta damardan işlem göreceğim. Sevgi, saygılarımla. Esenlikler dilerim" notunu paylaştı.

