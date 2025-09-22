Prof. Dr. Ersan Şen, CHP’deki son kurultayı değerlendirdi: “CHP önüne bakıp gençlere odaklanmalı”

İşte Prof. Dr. Ersan Şen’in o yazısı: “Dün yapılan 22. Olağanüstü Kurultay ile artık işin siyasi kısmı parti işi demokrasiye uygun olarak sonlanmış gözüküyor. Bundan sonra CHP’nin; önüne bakıp özellikle gençlere odaklanması, kısırdöngü siyasi çekişmelerden ve üçgene sıkışmış politikadan kurtulup, kimlik siyaseti yerine hizmet siyaseti odaklı, yeni hikaye ortaya koyan bir çizgi izlemesi gerekir. Kendini tekrarlayan otobüs üstü yerine, halkın içinde, halkı dinleyerek, sorunların çözümlerine ilişkin vaadlerini anlatmalı.

“KURULTAYLAR YAPILDI İRADE YENİLENDİ”

İşin hukuki kısmında ise; gelecek celse Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden ne karar çıkar? Kesin hükümsüzlük veya mutlak butlan veya yokluk kararı çıkarsa, iptal kararından farklı olarak geriye doğru etkili olacağından, 38. Olağan Kurultay dönemine dönüleceği söylense de, o tarihten sonra önce 21. ve sonra da 22. Olağanüstü Kurultaylar yapıldı, irade yenilendi, bence bunların geçerliliği etkilenmez, ama Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesi 21. Olağanüstü Kurultay ile ilgili bir şey demedi, fakat dün yapılan 22 Olağanüstü Kurultayın bilgilerini istedi.

Ortada delegenin aldatılma, yanıltılması ve korkutulması olmadığından davanın reddi gerekir, fakat Mahkeme kanun boşluğu var diyerek 38. Olağan Kurultayın kesin hükümsüzlüğüne veya mutlak butlanı karar verebilir, ama mevcut hukuki durumda, aradan geçen zaman ve yeniden delege iradesi dikkate alındığında bu ihtimal zor gözüküyor.

“ÖZEL’E DESTEK ARTTI BU ÖNEMLİ”

Bildiğim kadarıyla, sayın Özel ile sayın Kılıçdaroğlu’nun seçim yarışında oy kullanan delegeler daha değişmedi ve o delegelerin iradesi yine sayın Özel’in Genel Başkan olması için oy verdi ve Özel’e destek daha arttı, bu da önemli.”