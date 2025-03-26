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  4. Prof. Dr. Ersan Şen'den çok konuşulacak TÜSİAD ve boykot çıkışı! Açık açık uyardı: "Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil"

Prof. Dr. Ersan Şen'den çok konuşulacak TÜSİAD ve boykot çıkışı! Açık açık uyardı: "Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil"

26.03.2025 13:50
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
26.03.2025 13:50
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak ve boykot çağrılarına değinen Prof. Dr. Şen, sokağa çıkan gençlerle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil" diyen Prof. Dr. Şen, boykot çağrılarının yanlış olduğunu belirtti. Şen, TÜSİAD'ı işaret ederek "TÜSİAD, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrı yaptı mı? Bir cümle edebildi mi? Ne yapacağız TÜSİAD’ın ürünlerini boykot mu edeceğiz?" diye konuştu.

Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak ve boykot çağrılarına değinen Prof. Dr. Şen, gençlere dikkat çekti. Ne iktidarın ne de muhalefetin gençliği anlamadığını savunan Şen, "Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil" dedi.

Boykot çağrısıyla ilgili de TÜSİAD'ın nerede olduğunu soran Şen, "TÜSİAD, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrı yaptı mı? Bir cümle edebildi mi? Ne yapacağız TÜSİAD’ın ürünlerini boykot mu edeceğiz?" diye konuştu.

TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programına katılan Prof. Dr. Ersan Şen'in yaptığı açıklamalar şöyle;

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"SOKAĞA ÇAĞRI YANLIŞ DEĞİL AMA GENÇLERİ KİMSE ANLAMIYOR"

"Sokağa çağırmak yanlış değil, bir siyasi parti bunu yapabilir. Hukuk devleti olmak böyle bir şey. Hukuk devleti anayasayı yapıp orada boş beleş durmak değil. İnsanlar kendisini nereden anlatacak? Gençleri maalesef ben anlamadım anlamıyorum. CHP de anlamıyor iktidar hiç anlamıyor. Cebinde 500 TL olmayan gence 30 bin dolarlık arabayı almayın deseniz ne olacak.

2002 yılı ve sonrası doğan gençler ne istiyor? Buna bakmak lazım. Ülkede sessiz çığlık var. Bu sessiz çığlık artık sesini ortaya koydu. Bunlar 80’lerde sana yağ üzerine şeker yiyen gençliği değil. AK Parti bunu karıştırıyor. Baskıları giderek artırarak bir yere varamazsınız. Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu da değil. Onların derdi liyakatsızlık, atanamama, maddi yetersizlik!

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"SOKAĞA ÇIKAN GENÇLİĞİN DERDİ CHP VEYA İMAMOĞLU DEĞİL"

Polisimize de söylüyorum, bu kadar şiddet kullanmayın gerek yok! Gelen görüntüler hoş değil. Polisi çok severim ben bir polis evladıyım. Gençlere sopa atmayın. Biber gazını doğrudan kişilerin suratına sıkıyorsunuz bu kanuna uymuyor.

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"BOYKOT MESELESİ YANLIŞ"

Boykot meselesi yanlış! Çifte standart ortaya koymuyorum. Gazze farklı, orada bir soykırım var. Burada Türk tüketicisinin ürettiği ürünler üzerinden çağrı yapıyorsun.

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"TÜSİAD, BİR CÜMLE EDEBİLDİ Mİ?"

TÜSİAD, Ekrem İmamoğlu ile ilgili çağrı yaptı mı? Bir cümle edebildi mi? Ne yapacağız TÜSİAD’ın ürünlerini boykot mu edeceğiz? Merkez Bankası sahaya para sürebilmek için 18 milyar lira borçlandı, biz bunun altından nasıl kalkacağız?"

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Anahtar Kelimeler:
boykot TÜSİAD Prof. Dr. Ersan Şen ekrem imamoğlu operasyonu
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