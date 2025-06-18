Prof. Dr. Ersan Şen, İsrail-İran savaşını değerlendirdi: "Masada çözülebilirdi fakat İsrail'in niyeti kötü" Türkiye için 'Meclis' vurgusu dikkat çekti...

İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan gerilim 6'ncı gününde devam ediyor. İki ülke arasında her gün onlarca füze atılırken, ABD Başkanı Donald Trump ve taraflardan art arda gelen açıklamalar gerilimin boyutunu da giderek tırmandırıyor.

Prof. Dr. Ersan Şen konuyla ilgili olarak Mynet'e özel açıklamalarda bulundu. İşte Şen'in konuyla ilgili yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar:

"İSRAİL'İN NİYETİ KÖTÜ"

"İsrail saldırgan duruşunu devam ettiriyor. İran’ın nükleer bomba yapımı İsrail’i tehdit ediyor da Türkiye’yi etmiyor mu? Ayrıca, İsrail’in elindeki nükleer silahlar da bizi tehdit ediyor. Bu sorun masada çözülebilirdi, fakat Nil’den Fırat’a uzanmak isteyen İsrail’in niyeti kötü. Almış arkasına Amerika’yı, İngiltere’yi caka satıyor! Siyonizm onlar için bir ideoloji ve çok tehlikeli. Vaad edilmiş topraklar, onlar için her kötülüğün mazereti. Benzer ideolojik takıntı İran’da da var. Şii hilali imiş, al sana Şii hilali, 7 Ekim 2023’den sonra neler olduğunu gördük!

"TRUMP, İRAN’LA VE DÜNYA İLE DALGA GEÇİYOR"

Trump’ın “İran’a 60 gün süre verdik, bu sürenin sonunda İsrail İran’ı bombaladı” sözü, bu saldırgan davranışı masumlaştırmıyor. Trump, İran’la ve dünya ile dalga geçiyor. Silah ve para gücüyle herkesi terbiye etmeye çalışıyor. 61. gün bombalamayı, insanların katledilmesini nasıl savunursun? İsrail; bu kadar önemli hedefleri ve komutanları vurabiliyorsa, senelerdir hazırladıkları senaryonun sonucu bu. Kardeşim siz uyudunuz mu? Aylar önce Hamas’ın lideri Tahran’ın sözde en korunaklı binasında nokta atışı ile katledildiğinde, İran haber alma teşkilatı uyanmalıydı. Öyle atıp tutmakla olmuyor, lafla peynir gemisi de yürümüyor. Mossad bu bilgileri nasıl edindi diye ta o zaman hiç düşünmediniz mi?

"BÜYÜK İHTİMAL ÜST DÜZEY BÜROKRATLARI SATIN ALDILAR"

Büyük ihtimal üst düzey bürokratları satın aldılar, bundan sonra İran istihbarat teşkilatı kepenk indirip yeni ekip kursa, İran bugünkü kadar zarara uğramaz. Savaş uzun sürer mi, sürebilir, İran Irak savaşı kara savaşı olmasına rağmen yıllarca sürdü. Şuna bakmak lazım; İran'ın ekonomisi, silah stoku buna yeter mi? Paran varsa yeter.

"İSRAİL HALKI DA YETER DEMEYE BAŞLAYACAK"

ABD, İngiltere, hatta Suudiler İsrail'e yardım ediyor ama bu da sonsuz değil. İsrail'in şehirlerine füzeler isabet ettikçe, İsrail halkı da yeter demeye başlayacak. ABD açık açık İsrail’i tutuyor, ABD’ye ne diyebiliyoruz? Gazze’de durum ortada, ne olacak Gazze? İsrail’in bu savaşı senelerdir planlamadığını söyleyebilen var mı?

Netanyahu; ilk önce Gazze’yi vurdu, sonra Lübnan’daki İran taraftarlarını, sonra Yemen’i, sonra Esad’ı, şimdi de İran’ı, amaç Şii yönetimini yok etmek. İsrail; Arap ülkelerinin mezhep çekişmelerini kurnazca değerlendirdi, ABD’nin maddi yardımı ile herkesle oynamaya devam ediyor. Peki biz ne yapacağız?

Biz önce kasamıza, ekonomimize bakalım; aldığımız borçlara, ödediğimiz faizlere, dış mihraklara aktarılan paralara bakalım. Rantçılar dışında faizsiz ekonomiyi istemeyen var mı? O zaman rantı vergilendir. Yap işletleri devletleştir. Elektrik faturasının şu kadarını Devlet karşıladı diye mesaj göndermek yerine, dağıtım şirketlerini devletleştir, para bütçede kalsın.

Ülkede herkes kayıtdışı olmuş, gemisini kurtaran kaptan, yüzde 20 pastanın yüzde 80’inini yiyor, kalan yüzde 80 de camdan bakıp, pastadan kalan yüzde 20’den pay kapabilmek için savaşıyor. Yanlıştan dönmedikçe bu durum katlanarak devam eder. Yeni yönetim biçiminde 7 seneyi geçtik, 7 seneye göre ekonomi daha mı iyi, evlenen sayısı mı arttı? Çocuk sayısı mı arttı? Borcumuz mu azaldı? Faizler mi sıfırlandı? Uzaktan eğitime öğrenime kayıtlı çocuk sayısı mı düştü? Yap işletlerde bütçe artı mı verdi? İhracat başarısı, cari açığın kapanmasını mı sağladı? Hapishanelerdeki tutuklu, hükümlü sayısı mı azaldı? Kuvvetler ayrılığı mı güçlendi? “Hukukun eşitliği” prensibi her yere hakim mi oldu? Gençler ülkelerine mi dönüyor? 7 yıl öncesine göre hastanelerden daha kolay mı randevu alıyoruz? Biz bunlara bakalım, bunları halledelim.

"TÜRKİYE İÇİN EN HAYIRLI YOL"

Hesap verebilen, şeffaf, hukuka ve adalete dayalı, Meclis'in kuvvetli olacağı bir sisteme dönmek Türkiye için en hayırlı yol. Türkiye'nin beka sorunu yok; beka algısı sorunu var, yanlış yerlerde beka sorununu açıklama sorunu var. Beka sorunu ne mi? Faiz, borç sarmalı, hukuk, katılımcı demokrasi, yargısız infaz, adaletsiz gelir dağılımı. Elbette bunun en büyük nedeni; 1 trilyon 300 milyarlık dolarlık GSMH’nin adrese teslim ihalelerini, ve adrese teslim kredilerini kimin kime vereceği sorunu. Sorun tek adam yönetim şekli, sorun adrese teslim ihaleler, adrese teslim krediler.

"O ZAMAN TRUMP BİLE KISKANIR BİZİ!"

İşte beka sorunu bunlar. Bunların yanında; İsrail, PKK, BOP, Trump fazla detay. Türkiye bu sorunlarını çözsün, o zaman Trump bile kıskanır bizi!