Prof. Dr. Kırık: Siber saldırgan ağ trafiğini izleyebilirse şifreleri ve bilgileri ele geçirebilirdi

Türkiye'de yeni nesil şebeke üzerinden, kendi altyapısı ile internet erişimi ve telefon hizmetleri sunan, yaklaşık 2 milyon kullanıcısı bulunan bir internet erişim firmasına siber saldırı gerçekleştirildi. Sosyal medyada, veri merkezi İstanbul'da olan firmanın müşteri bilgilerinin sızdırıldığı iddia edildi. Yaşanan saldırı sonrasında siber güvenlik ile ilgili alınması gereken önlemleri anlatan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Türkiye'de yaklaşık 2 milyon abonesi olan ve Türkiye'ye hem internet hem de telefon hizmeti sunan bir telekomünikasyon firması siber saldırıya uğradı. Tabi bu durum sosyal medyada ciddi bir gündem halini almaya başladı. Çünkü birçok kullanıcı kişisel verilerinin, bilgilerinin ele geçirilmesinden dolayı korku duymaya başladı. Fakat kurumdan da resmi bir açıklama yapıldı. IP bilgilerinin, telefon bilgilerinin bu noktada ele geçirildiği, bunun dışında banka ya da finans bilgilerinin güvende olduğu ifade edildi. Ancak bu durum tabii ki Türkiye’de aslında ciddi bir gündem olmaya başladı. Çünkü artık birçok işimizi internet üzerinden, tabii telefon üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu durum aslına bakarsınız vatandaşlar arasında korku ve panik oluşturmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz sosyal medya hesaplarımız, internet şifrelerimiz, genelde internet üzerinden yaptığımız işlemler oluyor. Bir siber saldırgan ağ trafiğini izleyebilirse, buradan şifreleri ve bilgileri ele geçirebilirdi. Fakat burada kurumdan yapılan açıklamayı dikkate almamız son derece önemli" dedi.

‘MÜŞTERİLERİNE KENDİ KİŞİSEL VERİLERİNİ NASIL KORUYABİLECEKLERİ KONUSUNDA BİLGİ SUNMALIDIR’

Şirketlerin olası bir siber saldırıya uğramamak için neler yapması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Kırık, "Şimdi tabii artık her şey dijital. Dolayısıyla dijital ortamda şirketlerin de gerekli güvenlik katmanlarını oluşturması gerekiyor. Bununla birlikte şirketler, özellikle sızma testleri gerçekleştirmeli, verileri güvenli ve güncel halde tutmalıdır. Bu konuda dijital farkındalığı arttırmalıdır. Bununla birlikte siber güvenlik uzmanlarını mutlaka şirket bünyesinde çalıştırmalı ve dönem dönem sızma testleri yaparak herhangi bir saldırı noktasında bir sorun olup olmadığını mutlak surette tespit etmelidir. Aksi takdirde birçok kullanıcının verisi burada olduğu için buradan ele geçirilen veriler farklı dolandırıcılık stratejilerinde kullanılabilir. Bu da tabii kullanıcılar olarak bizlerin mağdur olmasına sebebiyet verebilir. Bu birçok telekomünikasyon firmasını, şirketi ve bununla birlikte bankaları da tehdit eden bir durum. Çünkü hepsinin bir veri ve müşteri tabanı söz konusu. Dolayısıyla o müşterilerin bilgilerinin ele geçirilmesi müşteriler adına ciddi mağduriyetlerin de ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. O yüzden öncelikle şirketler siber güvenlik önlemlerini almalı ve bununla birlikte sürekli güncellemeler yaparak vatandaşlara, müşterilere kendi kişisel verilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgi sunmalıdır" şeklinde konuştu.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır