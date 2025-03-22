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Prof. Dr. Mustafa Karataş Esenyurt'ta Ramazan coşkusunu ailelerle paylaştı...

22.03.2025 15:40
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Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği sohbet programına ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ı konuk etti. Etkinlik, katılımcılara Ramazan’ın manevi huzurunu yaşatırken, çocuklar da geleneksel Ramazan eğlenceleriyle keyifli anlar geçirdi. Prof. Dr. Karataş, programda Ramazan ayının manevi iklimi hakkında önemli bilgiler paylaşırken, özellikle ailelerin ve çocukların etkinliklere katılmasının önemine vurgu yaptı. Detaylar haberimizde...

Prof. Dr. Mustafa Karataş Esenyurt'ta Ramazan coşkusunu ailelerle paylaştı...

Esenyurt Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği sohbet programına ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ı konuk etti. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Ramazan’ın manevi atmosferi, Karataş’ın keyifli sohbetiyle pekişti. Çocuklar ise geleneksel Ramazan eğlenceleriyle unutulmaz bir akşam geçirdi. Etkinlik, katılımcılara hem manevi huzur hem de keyifli anlar sundu.

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"BUGÜN ONLARDAN GÜÇ ALDIM"

Esenyurt'ta düzenlenen Ramazan etkinlikleri, çeşitli gösteriler ve ünlü ilahiyatçıların katıldığı sohbetlerle devam ediyor. Ramazan ayının 21. gününde gerçekleştirilen sohbet programında, Prof. Dr. Mustafa Karataş Esenyurtlularla bir araya geldi.

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Ramazan ayının manevi iklimi ile ilgili katılımcılara önemli bilgiler veren Karataş, "Çocuklarla burada program olması, ailelerinin buraya gelmesi çok güzel. Ben de bugün onlardan güç aldım. Hep böyle aile ve çocuklardan bahsettim. Tebrik ediyorum, bu kültürel faaliyetler çok önemli. Aslında insanın inşası her şeyden önemli. O nedenle geleceğimize, özellikle çocuklarımıza yatırım yapılması lazım" dedi.

GELENEKSEL RAMAZAN EĞLENCELERİ DÜZENLENDİ

Sohbet programı öncesinde, geleneksel Ramazan eğlencelerinin yer aldığı çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocuklar, Hacivat ile Karagöz, orta oyunu, illüzyon gösterisi, Ramazan yarışmaları ve yüz boyama etkinlikleriyle dolu dolu bir akşam geçirdi. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar, oyun alanlarının ve gösterilerin keyfini çıkardı.

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"BİR ARAYA GELMEK ÇOK GÜZELDİ"

Salih Tunca ise, "Programımız çok güzeldi. Mustafa Hocamızla uzun zamandan beri böyle bir program dahilinde görüşmeyi çok istiyorduk. Ama burada sohbetini dinlemek, bir araya gelmek çok güzeldi. Etkinlikleri düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

"HOCAMIZI ÇOK BEĞENİYORUM"

Esenyurt'ta uzun bir aradan sonra böyle etkinliklerle karşılaştıklarını dile getiren Fatma Mercan, "Çok güzel. Daha önce ekranlardan dinlemiştim Hocamızı, çok beğeniyorum kendisini. Onun için bu programa katılmak istedim. Ortam da çok güzel. Devamlı olmasını istiyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİNİ BİRLİKTE YAŞADIK"

Kültür sanat etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirten Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bu Ramazan'da kurduğumuz iftar sofralarında günde beş bin vatandaşımızı ağırladık. Bunun yanı sıra düzenlediğimiz etkinlikler ve sohbet programlarıyla Ramazan'ın ruhunu, manevi iklimini hep birlikte yaşadık. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz, bugün bizimle olduğu için. Her ay farklı etkinlikler ve kültür sanat faaliyetleriyle sizlerle olacağız" dedi.

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(İHA)

ramazan bannerBu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Mustafa Karataş ramazan ayı
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