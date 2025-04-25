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Prof. Dr. Naci Görür'den görüş ayrılıklarına net yanıt: "Bu konuda iki görüş olamaz, tek görüş var, o da Marmara'da büyük deprem olacak!"

Yaşanan 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin ardından deprem uzmanlarının görüş ve polemikleri gündem olmuştu. Canlı yayın programına katılan Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan polemikleri değerlendirdi ve "Deprem sonrası ortaya atılan farklı görüşlere, fikir ayrılıklarına inanmıyorum. Benim nezdimde iki görüş yoktur, tek görüş vardır. Marmara'da beklenen büyük deprem olacaktır. Yaşanan 6.2'lik deprem yaşanacak büyük depremi öne çekmiştir." dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den görüş ayrılıklarına net yanıt: "Bu konuda iki görüş olamaz, tek görüş var, o da Marmara'da büyük deprem olacak!"
Mustafa Fidan

İstanbul'daki 6.2'lik deprem, tartışmaları da beraberinde getirdi. Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Şener Üşümezsoy arasında polemiğe dönüşen deprem konusunda Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı canlı yayın programında tartışmalara nokta koydu.

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ OLACAK"

Görür, şu ifadeleri kullandı;

"Deprem sonrası ortaya atılan farklı görüşlere, fikir ayrılıklarına inanmıyourm. Benim nezdimde iki görüş yoktur, tek görüş vardır. Marmara'da beklenen büyük deprem olacaktır. Yaşanan 6.2'lik deprem yaşanacak büyük depremi öne çekmiştir. Kumburgaz fayının kırılmamış daha 40-50 kilometrelik alanı var. Kırılanı daha 20 kilometrelik bir alan. "

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"İSTANBUL'DA 7'DEN BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI BUGÜN %47'DİR?"

"Depremlerd oluşan fay boşlukları muhakkak dolacaktır. Bizim korktuğumuz 6.2'lik deprem değildi. Daha büyüğü gelecek. Bu konuda farklı görüşleri olanlar bilimsel bir kanıt sunarak, bilimsel bir şekilde sunması lazım ki itimat edelim. Bilimsel bir konuda sadece görüş dile getirmek yetmez. Uluslararası ölçütü var bu işlerin.

Bunu bilim platformunda konuşsunlar bizi ikna etsinler, biz de iftihar edelim.

Yapılan çalışamlar şunu gösteriyor; İstanbul'da 1999 depremi sonrası 7 üzeri şiddette bir depremin olma olasılığı %47 ihtimalle kesin olarak verilmektedir. "

"23 Nisan depreminde küçük bir deprem oldu, herkes rahatladı. O kadar bekledik, bu muymuş havası oldu. Asıl beklenen deprem büyük deprem yaşanacak. Eğer Marmara'da bu depren yaşanırsa kesinlikle bu manzarayı değil, daha kötü manzara göreceğiz. İstanbul ekonomik, sanayi olarak çöker. İstanbul çökerse Türkiye çöker. Ne milli güvenliğimiz kalır ne sistemimiz.

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Peki çözüm nedir? İstanbul gibi büyük şehirleri deprem dirençleri yapın. Aynı büyüklükte iki deprem. Türkiye'de oldu, 50 bin ölü. Tayland'da oldu, on kişi tesadüfen öldü. Günlük hayat bile etkilenmedi. Ben bunu istemiyorum. Kendimize yakıştıramıyorum. O fay kırıldı bu fay kırıldı tartışmalarını da bu yüzden ekranlarda vatandaş önünde yapmayın. Gidin bilimsel alanlarda kurullarda yapın. Gelin birleşelim, çözümü beraber üretelim.

Halk da bilinçli olmalı, dürüst olmalı. Yavruları için torunları için siyasilerden dürüstçe depreme yönelik güvenli siyaset geliştirmelerini istemelidir. Yoksa sana oy vermem diyebilmeli.

Halkı bu konuda eğitmek lazım. Japonya bir deprem ülkesidir. Orada vatandaşın kafasına silah bile dayasan deprem gerçeğine ters düşen bir girişimde asla bulunmaz. Bizim de bu bilinç seviyesine ulaşmamız lazım.

Siyasiler diğer projelere gerekirse daha az harcama yapacak, depreme dayanıklı şehirleri inşa edecek. Gerekli hazılrıkları yapacak. Hemen yap da demiyoruz, 10 senede 15 senede yap. Ama bakıyoruz 25 yıldır deprem gerçeğini yaşamamıza rağmen kayda değer ciddi çalışmalar yok."

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DEPREM UZMANLARI ARASINDA POLEMİK YAŞANMIŞTI

İstanbul Silivri'de çarşamba günü yaşanan 6,2 şiddetindeki depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, katıldığı yayında Celal Şengör'ün "Büyük İstanbul depremi geliyor" sözlerinin  hatırlatılması üzerine tepki gösterdi.
TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programına katılan Üşümezsoy, 'Marmara Denizi'nde beklenen depremin meydana geldiğini ve artık büyük deprem olmayacağını' vurguladı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise Şengör'ün kendisi hakkında "Üşümezsoy hangi veriye dayanarak konuşuyor, bilimsel çalışması bile yok" şeklindeki sözlerine "Ben kayalardaki deformasyonu arazide gördüm. Ben bu pazuları çekiç ve balyoz sallayarak, arazide fayları kırarak yaptım" yanıtını vermişti.

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deprem Celal Şengör İstanbul naci görür
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