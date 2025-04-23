Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremi sonrası "evlerimize girebilir miyiz?" sorusuna yanıt

23 Nisan günü saat 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde peş peşe depremler meydana geldi. En büyüğü 6.2 olan sarsıntılar, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Depremin ardından evlerine girmekte tereddüt eden yurttaşlar, sosyal medyada uzmanlara sorular yöneltti. Bu sorulardan en çok karşılaşılanı ise “Evimize girelim mi, girmeyelim mi?” oldu.

"BU EVLERE KESİNLİKLE GİRMEYİN"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna net bir yanıt verdi. Görür, özellikle yapıların taşıyıcı sistemlerine dikkat çekerek şunları söyledi:

"KOLON, KİRİŞLERDE PATLAK, ÇATLAK VE KIRIK VARSA GİRMEYİN"

Arkadaşlar, evimize girelim mi, girmeyelim mi diye soruyorlar. Asistanıma da çok soru geliyormuş. Cevap şudur: Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak, yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde evinize girin.”