Prof. Dr. Orhan Şen uyardı! Türkiye 'Süper El Nino'ya giriyor

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Türkiye genelinde etkili olan yağışlı periyodun sona erdiğini ve ülkenin hızla sıcak ve kurak bir döneme geçtiğini açıkladı. Yaz aylarında yağışların normallerin altına düşeceğini ifade eden Şen, asıl büyük etkinin sonbahar ve kış aylarında hissedilebileceğini belirtti.

'SÜPER EL NİNO' KÜRESEL DENGEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Doğu Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla arttığını vurgulayan Şen, bu durumun güçlü bir El Nino sürecini tetiklediğini söyledi. 1997-1998 ve 2016 yıllarındaki benzer örnekleri hatırlatan Şen, bu tür olayların küresel yağış düzenlerini önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekti.

Şen, bu yıl 'Süper El Nino' ihtimalinin bulunduğunu belirterek, söz konusu gelişmenin Türkiye'de kuraklık riskini artırabileceğini ifade etti.

BARAJ DOLULUK ORANLARI YANILTICI OLABİLİR

Son yağışlarla birlikte baraj doluluk oranlarının İstanbul'da yüzde 70, İzmir'de ise yüzde 60 seviyelerine ulaştığını hatırlatan Şen, bu durumun yanıltıcı bir güven oluşturabileceği uyarısında bulundu.

İki yıl üst üste yaşanabilecek kuraklık ihtimaline dikkat çeken Şen, mevcut su rezervlerinin hızla kritik seviyelere düşebileceğini vurguladı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Şen, geçmişte yaşanan güçlü El Nino örneklerine işaret ederek, deniz yüzeyi sıcaklıklarının bazı dönemlerde 3 dereceye kadar arttığını, 2016’daki olayda ise bu artışın yaklaşık 1,5 derece seviyesinde gerçekleştiğini söyledi. Bu yıl da benzer bir sürecin yaşanabileceğini belirten Şen, su tüketim alışkanlıklarının acilen gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan önce 1997-98 senesinde Süper El Nino yaşadık, ki deniz yüzey sıcaklığı o bölgede + 3 dereceye kadar çıkmıştı. Bundan sonraki Süper El Nino 2016 yılındaydı, biraz daha hafifti ama 1,5 derece civarında deniz yüzey sıcaklığı o bölgede artmıştı. Bu sene de tahminler onu gösteriyor. Süper El Nino olma ihtimali var"