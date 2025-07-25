Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: '10 dakikadan fazla kalırsanız...'

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yeni haftada ise 3 gün sürecek daha sıcak bir hava bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi, salı ve çarşamba günü için birçok ile uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar!

HAFTA SONU SICAKLIK OLDUKÇA YÜKSEK

Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.

ŞEN: "HAFTA BAŞI DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Şen, Ankara ve çevre iller içinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Ankara ve çevre illarindeki vatandaşlarımıza uyarımdır:

Açık havadaki işlerinizi bugün yarın(cumartesi) yapın. Pazartesi den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak"

İZMİR, ANTALYA VE ÇEVRE İLLERE UYARI: "DIŞARIDA 10 DAKİKADAN FAZLA VAKİT GEÇİRMEYİN"

İzmir çevresi ve Antalya daki vatandaşlarımıza uyarım:

Bugün yarın (Cumartesi) gündüz dişarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyide erteleyin sabah erken yada akşam 18 den sonra girin. Şapka gözlük