HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: '10 dakikadan fazla kalırsanız...'

Yılın en sıcak günlerini geçirdiğimiz şu dönemde Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarılar geldi. Özellikle Ankara, İzmir, Antalya ve çevre iller için 'Sinsi afet' uyarısında bulunan Şen, dikkat çeken açıklama yaptı. Pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca aşırı sıcakların etkilenecek olan yurtta sıcaklıkların bazı yerlerde 42 ila 43 derece seviyelerinde bulunması bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: '10 dakikadan fazla kalırsanız...'
Doğukan Akbayır

Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yeni haftada ise 3 gün sürecek daha sıcak bir hava bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, pazartesi, salı ve çarşamba günü için birçok ile uyarıda bulundu. İşte tüm detaylar!

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: 10 dakikadan fazla kalırsanız... 1

HAFTA SONU SICAKLIK OLDUKÇA YÜKSEK

Yurtta az bulutlu açık havanın etkisini sürdüreceğini belirten Tekin, "Hava sıcaklığı oldukça yüksek. Cuma günü, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey ve Güney Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli rüzgarlar yer yer kuvvetli esecek. Cumartesi günü az bulutlu, açık geçecek ve Marmara Bölgesi, Ege, İç Anadolu'nun güneyi ile doğusunda kuzeyden rüzgarlar etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar ve pazartesi günü ise ülkemiz tamamen açık bir havanın etkisi altında olacak." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: 10 dakikadan fazla kalırsanız... 2

ŞEN: "HAFTA BAŞI DIŞARI ÇIKMAYIN"

Prof. Dr. Şen, Ankara ve çevre iller içinde yüksek sıcaklık uyarısında bulundu. Şen'in açıklaması şu şekilde:

"Ankara ve çevre illarindeki vatandaşlarımıza uyarımdır:

Açık havadaki işlerinizi bugün yarın(cumartesi) yapın. Pazartesi den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak"

Prof. Dr. Orhan Şen yeni haftayı işaret etti! İl il sıraladı: 10 dakikadan fazla kalırsanız... 3

İZMİR, ANTALYA VE ÇEVRE İLLERE UYARI: "DIŞARIDA 10 DAKİKADAN FAZLA VAKİT GEÇİRMEYİN"

İzmir çevresi ve Antalya daki vatandaşlarımıza uyarım:

Bugün yarın (Cumartesi) gündüz dişarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyide erteleyin sabah erken yada akşam 18 den sonra girin. Şapka gözlük

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: İzmir! Otoyolda araç yandı, alevler otluk alana sıçradıYer: İzmir! Otoyolda araç yandı, alevler otluk alana sıçradı
Bakan Ersoy duyurdu! Geleceğe Miras projesi ile üç eşsiz eser gün yüzüne çıktıBakan Ersoy duyurdu! Geleceğe Miras projesi ile üç eşsiz eser gün yüzüne çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Orhan Şen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Gündem yaratacak Mehmet Şimşek iddiası! İşte yerine konuşulan isim…

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Sevcan hemşire cinayetinde kan donduran detay! Satırın sapı kırılana kadar vurmuş

Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Antalya'da 3 ilçede orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine yakın!

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası ses getirecek iddia

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Belediye başkanı trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: Olay yerinden ilk görüntü

Adana Seyhan'da 30 yıllık bakkal mahalleliyi dolandırıp sırra kadem bastı! Milyonlarca liralık vurgun

Adana Seyhan'da 30 yıllık bakkal mahalleliyi dolandırıp sırra kadem bastı! Milyonlarca liralık vurgun

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.