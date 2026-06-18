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Prof. Dr. Osman Bektaş o 3 il için uyardı! 'En büyüğü 6,6 olabilir'

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Ordu, Trabzon ve Rize için çarpıcı bir deprem değerlendirmesinde bulundu. AFAD'ın bölgede en büyük depremi 6,6 olarak öngördüğünü ifade eden Bektaş, 'ikincil afet' riskine de değindi. İşte tüm detaylar!

Prof. Dr. Osman Bektaş o 3 il için uyardı! 'En büyüğü 6,6 olabilir'
Doğukan Akbayır

Deprem Uzmanı Bektaş, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Ordu, Trabzon ve Rize için deprem riskine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bölgedeki tehlikenin yalnızca aktif fay hatlarından kaynaklanmadığını belirten Bektaş, zemin özelliklerinin de deprem dalgalarını büyüterek sarsıntının etkisini artırabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Osman Bektaş o 3 il için uyardı! En büyüğü 6,6 olabilir 1

ZEMİN ÖZELLİKLERİNE DİKKAT: "DAHA YÜKSEK ŞİDDETTE HİSSEDİLEBİLİR"

Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgedeki zemin yapısının deprem dalgalarının etkisini artırabileceğini belirterek değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Doğu Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremler. Zemin etkisi: Bu deprem kaynaklarından gelen özellikle düşük frekanslı (uzun periyotlu) sismik dalgalar, sahil kesimindeki alüvyon ve dolgu zeminlerde büyüyerek daha yüksek şiddette hissedilebilir."

Prof. Dr. Osman Bektaş o 3 il için uyardı! En büyüğü 6,6 olabilir 2

'İKİNCİL AFET' RİSKİ

Bektaş, deprem sonrasında ortaya çıkabilecek ikincil afet risklerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sonuç: Yamaçlarda heyelanların tetiklenmesi, Dolgu alanlarında oturma ve yanal kaymaların gelişmesi, Gevşek ve suya doygun zeminlerde sıvılaşma riskinin artması.

Özet: ORDU-TRABZON-RİZE için deprem tehlikesi yalnızca yakın faylardan değil"

AFAD VERİLERİNE İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, paylaşımının devamında AFAD'ın bölgeye yönelik deprem öngörülerine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Uzaktaki büyük fay sistemlerinden gelen uzun periyotlu dalgaların sahil dolguları ve zayıf zeminlerde büyümesiyle de şekillenmektedir. Bu nedenle AFAD sahilde, sağlam zemin içi ve yarı sert sahada şiddetini 0,2-0,3 g veya en büyük depremi 6,6 olarak öngörmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Ordu Rize Trabzon Karadeniz
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