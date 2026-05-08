Prof. Dr. Oytun Erbaş’tan gündem olan konuşma: "Sosyal medya modern bir eroindir"

Prof. Dr. Oytun Erbaş, Samsun Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Konuşacak Çok Şey Var" adlı konferansta vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören programda konuşan Erbaş, ailelere çeşitli öneriler sundu. Z kuşağından örnek verirken sahneye giren bir çocukla diyalog kuran Oytun Erbaş’ın o anları renkli görüntülere sahne oldu.

"Z KUŞAĞI OKULDAN EVİ BULURSA TEBRİK EDİN"

Yeni neslin sıkıntılı bir nesil olduğuna dikkat çeken Oytun Erbaş, "Bütün nesiller bir önceki nesilden daha zeki. Mesela burada oturanlar anneannesinden daha zeki. Ama bu değişti. Bu son kuşak, Z kuşağı, ilk defa ailesinden daha geri zekâlıdır. Bana diyorlar ki ’hocam, Z kuşağı için ne diyorsunuz?’ Z kuşağının okuldan eve kaybolmadan geliyor ya, tebrik edin. Bu çocukları aileler şöyle yaptı: ’Ben zorluk çektim, o çocuk çekmesin.’ ’Ben uyumadım, o uyusun.’ Z kuşağı çok kötü durumda. Odak problemleri var. Aileler bana soruyor: ’Hocam, çocuğumuz ne olsun?’ önce diyorum, cinsiyeti olsun. Canımızı sıkan bir kuşak. Daha da sıkıntısı, bunların çocukları ne olacak? Bunlar TikTok çekerek anne olacaklar. Korkunç. Çocuklarınızın sosyal medyası olmasına izin vermeyin. Bir çocuğun WhatsApp fotoğrafı olmayacak. Instagram’ı olmayacak. O çocukları çok zor yetiştirin. Gerçekten birçok insan gelecekte evde oturmak zorunda kalacak. İş kalmayacak" diye konuştu.

"ÇOCUKLARINIZI INSTAGRAM’DAN UZAK TUTUN. ORASI MODERN BİR EROİNDİR"

"Çocuğu ne kadar rezil büyütürseniz o kadar iyi adam olur diyen" Oytun Erbaş, şöyle devam etti:

"Cinsel bozukluklar arttı. Kızlar kız gibi değil, erkekler erkek gibi değil. Piyasada adam yok. Bir çocuk görüyorum. Kız mı erkek mi artık ayırt edilmiyor. Çocuklarınızı Instagram’dan uzak tutun. Orası modern bir eroindir. Sosyal medyada şimdi insanlar bakıyor, adamın kocası araba almış, kocasına diyor ki ’bana da araba al.’ O yüzden insanlar evlenemiyor. O yüzden kadınlar şunu istiyor: Saçı, sakalı böyle olsun, parası olsun. Günümüzde eşler birbirini çok övüyor. ’Sen benim hayatımsın’ bilmem nesin... Sen hiçbir şey değilsin. Elin kızısın. Elin oğlusun. Bu kadar abartı nedir? Cümlelerin anlamı da kalmadı. Birbirlerine yazıyorlar; ’aşkım, bir tanem, canım.’ Eskiden insanlar birbirine ’aşkım’ derken ağızları titrerdi. Türkiye’yi kurtaracak insanlar küçük ilçelerde yetişmiş insanlardır. Bunların ailesi zengin değildir. Bu insanlar annelerinden ve babalarından çok fazla ilgi görmemişlerdir. Aslan, yavrusunu döverek severmiş. Çocuklarınızı şımartmayınız. Çocuk bir çizgi çizdiği zaman ’benim çocuğum çok zeki’ derseniz, onlara prenses derseniz o çocuklar şımarık oluyor. Şımarık olduğu zaman hiçbir şey dinlemiyor. Nasıl oluyor? İleride ilk olarak teşhirci oluyor. Sınırı yok. Bir çocuğun sınırı olmalıdır. Çocuğu soğuk odaya atın, ışığı söndürün, öyle ders çalışsın. Çocuğu ne kadar rezil büyütürseniz o kadar iyi adam olur. Çocuğunuzu esnafın yanına verin. Dükkanın önünü süpürmeyi öğrensin. Çocuklarınızı iyi mevkilere gelmesi için onlara eğitim verin ki onlar da size baksın. Çünkü Türk çocukları, ilçe çocukları diğerlerine bakar. Bazısı şunu diyor: ’Sarı öküzü sat gel.’ Bakmaz. Sizden çok paralar isterler. Bir insanın en önemli şeyi vicdanıdır. Ben bugüne kadar herkese baktım. Beş kuruş para almadım. Doktorluktan hiç para kazanmadım."

"TÜRKİYE’Yİ ŞU ANDA BU HALE GETİREN BATILI AKIMLARDIR"

İnsanların "Anadolu insanı" olarak kalmaları gerektiğine dikkat çeken Erbaş, "Profesör olduğu zaman insanlar üstten bakarlar. Kendini bir halt zannederler. Tıp profesörü oldun mu Allah, peygamber demez. O hep Latince laflardan konuşur. Topluma akıllı lazım değil. Şimdi herkes akıllı. Deli de lazım. Ben deli olmasam bugün bir öğretim üyesi bunları konuşamaz, korkar. Rektör, dekan ne der diye korkar. Benim umurumda değil. Çünkü benim bir evim yok. Bazen kaybedecek bir şeyin olmaması gerekiyor. Türkiye’yi şu anda bu hâle getiren Batılı akımlardır. Geri zekâlı akımlardır. Batı çiş kokuyor. Sokağa işiyor geri zekâlılar. Bunun nesi modernlik? Hayvan gibi bir şey. Batılılar 18 yaşında çocuğu evden atıyor. Çocuk annesini görmüyor. Anne çocuğunu görmüyor. Bizim kendi kültürümüz çok köklü ve iyi bir kültürdür. Lütfen kız çocuklarını iyi yetiştirin. Kız demek bir anne figürüdür" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır