Prof. Dr. Şükrü Ersoy "Her an olabilir” diyerek anlattı! 7'nin üstünde deprem uyarısı... Marmara'nın tamamanı sallayabilir

Balıkesir’deki depremler sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Türkiye’nin tamamının deprem riski altında olduğunu belirterek Marmara için kritik uyarıda bulundu. Ersoy, “7’den büyük deprem her an olabilir. Hazırlıklı olmak zorundayız.” dedi.

Çiğdem Sevinç

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından gözler bir kez daha Marmara Bölgesi’ne çevrildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Kocaeli’de düzenlenen bir söyleşide yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Ersoy, Türkiye'nin dört bir yanının deprem riski altında olduğunu vurgulayarak, “Büyük depremler yine olacak, hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.

"ETKİLENMEYECEK HİÇBİR YER YOK"

GerçekGündem'in haberine göre, 1999 Marmara Depremi’nin ardından geçen süreci değerlendiren Prof. Dr. Ersoy, Türkiye'de depremlerle ilgili farkındalığın hâlâ yeterli seviyede olmadığını ifade etti. “Türkiye’de depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim alanı yok” diyen Ersoy, afet kültürünün eksikliğine dikkat çekti. Türk toplumunda güçlü bir dayanışma kültürü olduğunu ancak afet bilincinin henüz gelişmediğini söyleyen uzman, "Her küçük sarsıntıda bile ne yapacağımızı tartışıyoruz" sözleriyle durumu özetledi.

"ŞEHİRLER DİRENÇLİ HALE GETİRİLMELİ"

Yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ersoy, “Afet kültürünü geliştirmeliyiz. Yapılar güçlendirilerek şehirler daha dirençli hale getirilmeli” dedi. Mevcut yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını belirten Ersoy, 2023’te yaşanan büyük depremlerin bunun en somut örneği olduğunu ifade etti. Doğru malzeme ve uygun mühendislik teknikleriyle yapılan binaların, köy evleri de dahil olmak üzere, yıkılmadan ayakta kalabileceğini vurguladı.

"BATI ANADOLU’DA YENİ DEPREMLER OLABİLİR"

Balıkesir’deki Sındırgı depremlerine de değinen Ersoy, Batı Anadolu’da uzun süredir büyük çaplı bir depremin yaşanmadığını hatırlattı. “Sındırgı depremi tek olmayacak, Batı Anadolu’da da yeni depremler olabilir” diyerek bölge halkını uyardı.

MARMARA İÇİN KRİTİK UYARI

En dikkat çekici açıklamalardan biri ise Marmara Bölgesi için geldi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara’da 7’den büyük deprem her an olabilir” diyerek, bu bölgedeki riskin hâlâ geçerliliğini koruduğunu söyledi. Ersoy, olası büyük bir depremin yıkıcı etkilerine karşı her vatandaşın hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

