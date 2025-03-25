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Profesör uyardı: "Vakalarda ciddi artış var" Dikkat! Tedavi edilmezse ölüme kadar gidebiliyor

25.03.2025 11:50
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Geçtiğimiz kış aylarında influenza ve koronavirüs enfeksiyonunun yoğun bir şekilde salgın yapmış ve aynı zamanda zatürre (pnömoni) daha sık görülmeye başlamıştı. İlkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte gribal enfeksiyon hastalıklarının azaldığı düşünülse de durum sanıldığı gibi değil. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Her grip ve viral hastalıklar sonrası toplumda sayıları hızla artan zatürre salgınları görmeye başladık" dedi.

Profesör uyardı: "Vakalarda ciddi artış var" Dikkat! Tedavi edilmezse ölüme kadar gidebiliyor

Son günlerde salgın boyutunda artan zatürre hastaları görmeye başladıklarını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle gençlere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Zatürreye yakalanıp ayakta tedavi edilen hastalarda ölüm oranı her 100 zatürre vakasında 5 iken, hastanede tedavi edilen olgularda nerdeyse bu oran 10 hastadan 1'ine yoğun bakım desteği gerektiren hastalarda ise üçte bire ulaşmaktadır. Ani ve terletici hareketler ile suya maruz kalmak zatürre olmayı kolaylaştırıyor. Zatürre artık sadece bir hastalık değil, yeni bir salgın ve ölümcül bir hal aldığını unutmayın" diye konuştu.

"HIZLA ARTAN ZATÜRRE SALGINLARI GÖRMEYE BAŞLADIK"

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Şevket Özkaya şunları söyledi:

"Grip ve diğer virüsler, solunum yoluyla bulaşan bakteriler ve soğuk hava zatürre olmamız için en büyük risk faktörleridir. Ancak bağışıklık sistemimiz bizi zatürre olmaktan korumakla birlikte, son zamanlarda bu koruyuculuğun azaldığını ve zatürre vakalarında ciddi artış olduğunu görüyoruz.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜME KADAR GİDEBİLİYOR

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Son zamanlarda çok kolay hasta oluyor ve çok kolay akciğerlerimize inerek çok kolay bronşit ve zatürre olmaya başladık. Zatürre hem tedavi edilebilen hem de tedavi edilmezse ölüme kadar giden komplikasyonları neden olan bir hastalıktır. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı bir anda bu bakteri ve mikroorganizmalar bizi hasta ediyor.

ÖZELLİKLE GRİP SONRASINA DİKKAT

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Özellikle grip sonrası durum zatürre için en zayıf olduğumuz dönemdir. Ayrıca havaların ani soğuması ve ısınması da vücudunuzun bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor.

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Uzamış grip ve öksürük ile seyreden hastalarımızda akciğer grafilerinde gözden kaçabilen ama daha ayrıntılı incelemelerde akciğerde Kovid-19'un ilk zamanlarında gördüğümüz buzlu cam alanları görüyoruz.

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Bu tablo viral pnömoniyi desteklemekte birlikte çok sayıda hastamızda ayrıntılı çekilen filmlerde zatürre alanlarını görüyoruz. Her grip ve viral hastalıklar sonrası toplumda sayıları hızla artan zatürre salgınları görmeye başladık."

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
zatürre
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