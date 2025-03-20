Profesörken bir gecede lise mezunu olmuştu! Öğrencileri yalnız bırakmadı! Galatasaray Üniversitesi'nde dikkat çeken anlar...

İstanbul Üniversitesi'nin, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etmesinin ardından, sokağa dökülen vatandaşların yanı sıra bazı üniversiteler de duruma tepki gösterdi. Öğrenciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma sonucu Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 106 kişinin gözaltına alınmasını ve diploma iptallerini protesto etti.

BARİKATLARI AŞTILAR

En sert tepki İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Kamuoyuna yansıyan görüntülerde polisin kurduğu barikatlar öğrenciler tarafından aşıldı. Polis ve öğrenciler arasında gerilim arttı. Öğrenciler, tepki göstermek için İstanbul Üniversitesi Esnaf Yemekhanesi önünde toplandı. Eyleme Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversite’nden öğrenciler de katıldı.

ODTÜ'DE ORTALIK KARIŞTI

Bir diğer tepki ise ODTÜ öğrencilerinden geldi.ODTÜ 5. Yurt önünde başlayan yürüyüşün ardından öğrenciler 100. Yıl Pazarı'nın önünde basın açıklaması yaptı. ODTÜ Kampüsü'nden basın açıklaması yaptıktan sonra çıkıp Kızılay yönüne yürümek isteyen öğrenciler, Eskişehir Yolu üzerinde polis tarafından barikatlarla durduruldu. Barikatı aşmak isteyen öğrencilere polis, biber gazı ile müdahale etti.

Polisin biber gazlı müdahalesi sırasında eylemciler ve gazeteciler zor anlar yaşadı. Ayrıca eylemcilerin geçişine TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleriyle kapatılan yolda 2 ambulansın barikat içinden geçişine izin verilmedi. Ambulanslar, refüjleri aşarak alandan çıkabildiler.

GALATASARAY ÖĞRENCİLERİNDEN HOCALARINA VE İMAMOĞLU'NA DESTEK

Bugün ise bir başka tepki Galatasaray Üniversitesi'nden geldi. Üniversite öğrencileri ve akademisyen hocaların katıldığı forumda sloganlar yükseldi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'yı öğrencileri yalnız bırakmadı. Öğrencilerinin desteği karşısında Saybaşlı gözyaşlarını tutamadı.

Öğrenciler saray binasında gerçekleştirdikleri forumun ardından Beşiktaş'a yürüyerek eylemlerini sürdürüyor.