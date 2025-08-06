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Profesyonel dağcı denizde kabusu yaşadı! 18 günün ardından...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, denize balıklama atlayınca boynu kırılan profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra (36), İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 18 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Profesyonel dağcı denizde kabusu yaşadı! 18 günün ardından...
Çiğdem Sevinç

Olay, 17 Temmuz'da Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Profesyonel dağcı ve gönüllü itfaiyeci Naim Sıdra, denize balıklama atladı. Sığ suda başını yere çarpan Sıdra hareketsiz kalınca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Sıdra'yı Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırdı.

Profesyonel dağcı denizde kabusu yaşadı! 18 günün ardından... 1

BOYNUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Yapılan kontrollerinde boynunda kırık tespit edilen Sıdra, ileri bir tedavi için ambulansla İzmir'de özel bir hastaneye sevk edildi.

Profesyonel dağcı denizde kabusu yaşadı! 18 günün ardından... 2

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavisi süren Naim Sıdra, önceki gün hayatını kaybetti. Sıdra, dün memleketi Aydın'ın Yenipazar ilçesinde toprağa verildi.

Profesyonel dağcı denizde kabusu yaşadı! 18 günün ardından... 3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
deniz dağcı
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