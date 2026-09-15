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Prostat kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi öne çıkıyor

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Uzm. Dr. Haydar Güler, 15 Eylül Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında prostat kanserinde erken tanı, güncel tanı yöntemleri ve kişiye özel tedavi seçeneklerine ilişkin önemli bilgiler verdi.

Prostat kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi öne çıkıyor

Prostat kanserinin erken dönemde çoğunlukla belirti vermediğine dikkat çeken Uzm. Dr. Haydar Güler, özellikle 45–50 yaşlarından itibaren kişisel risk faktörlerinin değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirtti.

“PSA YÜKSEKLİĞİ TEK BAŞINA KANSER ANLAMINA GELMEZ”

Toplumda PSA yüksekliğinin doğrudan kanser olarak algılanabildiğini belirten Güler, iyi huylu prostat büyümesi, prostat iltihabı ve idrar yolu enfeksiyonları gibi farklı durumların da PSA değerini yükseltebildiğini ifade etti.

PSA yüksekliğinin tek başına prostat kanseri tanısı koydurmadığını vurgulayan Güler, hastanın yaşı, prostat hacmi, PSA değerinin zaman içerisindeki değişimi, muayene bulguları ve gerektiğinde prostat MR’ının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Kesin tanı için uygun hastalarda biyopsiye başvurulduğunu kaydetti.

MR VE HEDEF Lİ BİYOPSİLER TANI YAKLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ

Prostat kanserinin tanısında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını belirten Güler, multiparametrik prostat MR’ının şüpheli bölgelerin belirlenmesine ve biyopsinin bu alanlara yönlendirilmesine imkân sağladığını ifade etti.

Bu yaklaşımın gereksiz biyopsilerin ve klinik açıdan önemsiz bazı kanserlerin tanısının azaltılmasına katkı sağladığını belirten Güler, MR’ın tek başına yüzde 100 kesin sonuç vermediğini; PSA yoğunluğu, aile öyküsü ve diğer risk faktörlerinin de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“HER PROSTAT KANSERİ HEMEN AMELİYAT EDİLMİYOR”

Prostat kanserinde tedavinin artık her hasta için aynı şekilde planlanmadığını vurgulayan Güler, PSA düzeyi, MR ve biyopsi sonuçları, hastalığın yayılımı ve risk grubunun yanı sıra hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve beklentilerinin de tedavi kararında etkili olduğunu belirtti.

Düşük riskli bazı hastalarda “aktif izlem” yönteminin uygulanabildiğini aktaran Güler, bu yöntemin hastalığı tedavisiz bırakmak anlamına gelmediğini; hastanın PSA, prostat MR’ı, muayene ve gerektiğinde biyopsi ile düzenli olarak takip edildiğini ifade etti. Hastalıkta ilerleme saptanması halinde ise uygun tedaviye geçildiğini kaydetti.

Prostat kanserinde erken tanı ve kişiye özel tedavi öne çıkıyor 1

ROBOTİK CERRAHİDE CERRAHIN DENEYİMİ ÖNEMLİ

Robotik cerrahinin daha iyi görüntüleme, hassas hareket ve ince cerrahi diseksiyon imkânı sağladığını belirten Güler, yöntemin tek başına ameliyat sonrası idrar kaçırma veya cinsel fonksiyon kaybı riskini ortadan kaldırmadığını söyledi.

Fonksiyonel sonuçlarda hastanın yaşı, ameliyat öncesi durumu, tümörün özellikleri, sinirlerin korunabilmesi ve cerrahın deneyiminin önemli rol oynadığını vurguladı.

İLERİ EVRE HASTALIKTA TEDAVİ SEÇENEKLERİ ARTTI

Son 10 yılda özellikle metastatik ve hormon tedavisine rağmen ilerleyen prostat kanserinde önemli gelişmeler yaşandığını belirten Güler; yeni nesil hormon ilaçları, kemoterapi, uygun hastalarda hedefe yönelik tedaviler ve PSMA hedefli radyoligand tedavilerin günümüzde tedavi seçenekleri arasında bulunduğunu ifade etti.

PSMA PET/BT’nin özellikle lenf nodları ve kemiklerdeki küçük metastazların saptanmasında önemli bilgiler sağlayabildiğini belirten Güler, elde edilen sonuçların bazı hastalarda hastalığın evresini ve buna bağlı tedavi planını değiştirebildiğini kaydetti.

“BELİRTİ ORTAYA ÇIKMASINI BEKLEMEYİN”

Prostat kanserinin erken dönemde çoğunlukla belirti vermediğini hatırlatan Uzm. Dr. Haydar Güler, şu mesajı verdi:

“Özellikle 45–50 yaşlarından itibaren prostat kanseri açısından risk değerlendirmesi yapılmasını öneriyoruz. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde değerlendirmeye daha erken yaşlarda başlanması gerekebilir. Şikâyet ortaya çıkmasını beklemek yerine kişinin yaşı ve risk faktörlerine göre doktoruyla birlikte uygun bir erken tanı planı oluşturması önemlidir.”

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prostat
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