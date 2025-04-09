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Prostat sağlığına dikkat! Özellikle o yaş grubunu kanserle tehdit ediyor: Prostat büyümesinin tedavisi var mı?

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özer Güzel, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı verilerine göre, 60 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ında, 80 yaş üstü erkeklerin ise yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi-BPH) görüldüğünü belirtti. Prostat sağlığının, yaşla birlikte önem kazandığını vurgulayan Prof. Dr. Güzel, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Prostat sağlığına dikkat! Özellikle o yaş grubunu kanserle tehdit ediyor: Prostat büyümesinin tedavisi var mı?

Üroloji Kliniği’nden Prof. Dr. Özer Güzel, iyi huylu prostat büyümesinin (BPH) genellikle sinsi bir şekilde ilerlediğini belirterek, yaşla birlikte idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma ve tam boşalamama gibi belirtilerin arttığını ifade etti.

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Ancak birçok erkeğin bu şikayetleri yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul edip doktora başvurmayı ertelediğini vurgulayan Prof. Dr. Güzel, bu durumun tanı ve tedavi süreçlerini geciktirdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Güzel, BPH’nin prostat kanseriyle aynı şey olmadığını, ancak her iki hastalığın bir arada görülebileceğini belirterek, şikâyeti olan herkesin mutlaka bir üroloji uzmanına başvurması gerektiğini söyledi. Basit bir muayene ve PSA testi ile risklerin değerlendirilebileceğini ekledi.

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"ERKEKLER PROSTAT SAĞLIĞINI İHMAL ETMEMELİ’

Dünya genelinde prostat sağlığına ilişkin farkındalığın düşük olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Dünya Sağlık Örgütü’nün 2023 yılı verilerine göre, 60 yaş üstü erkeklerin yaklaşık yüzde 60’ında, 80 yaş üstü erkeklerin ise, yüzde 90’ında iyi huylu prostat büyümesi (benign prostat hiperplazisi-BPH) görülüyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan bu tablo, çoğu zaman göz ardı edilse de yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiliyor. Erkekler 50 yaşından itibaren hiçbir şikâyetleri olmasa dahi yılda bir kez üroloji kontrolüne gitmeli, prostat sağlığını ihmal etmemelidir. Erken teşhis hem tedavi başarısını artırır hem de daha ciddi sorunların önüne geçilmesini sağlar” dedi.

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‘TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL PLANLANIYOR’

Prof. Dr. Güzel, hastalığın tedavisinin hastaya göre değiştiğini belirterek, “Hafif şikâyetlerde ilaç tedavileriyle sonuç alınabiliyor. Daha ileri vakalarda minimal invaziv yöntemler veya cerrahi tedaviler gündeme geliyor. Hangi yöntemin uygulanacağına hastanın şikâyet düzeyi, genel sağlık durumu ve prostatın büyüklüğü göz önünde bulundurularak karar veriyoruz” dedi.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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prostat prostat kanseri dünya sağlık örgütü
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