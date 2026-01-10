HABER

Protestolar 180 şehire yayıldı! İran'da bilanço ağırlaşıyor: 65 ölü

Komşu İran'da, dövizin rekor değerde artması ve hayat pahalılığı halkı sokaklara döktü. 14 gündür süren eylemlerde şimdiye dek 65 kişi yaşamını yitirirken, gösteriler 31 eyalete sıçradı. Tahran hükümetinin gösterileri önlemek için internet kesintilerine başvurduğu biliniyor. Başkent Tahran'daki olaylarla ilgili olarak belediye başkanı Ali Rıza Zakani ise protestoların sebebini 'yabancı düşmanlara' mal etti. İşte tüm detaylar!

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 14 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi. HRANA'nın raporlarına göre gösteriler 31 eyaletteki 180 kentte sürüyor. Gösterilerde şimdiye dek 7'si 18 yaşından küçük toplam 50 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 15 kişinin yaşamını yitirdi. Ülke genelinde toplam 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı da gelen bilgiler arasında...

ÜLKE ÇAPINDA İNTERNET KESİNTİSİ

Göstericiler son üç yılı aşkın süredir görülen en büyük protesto dalgasını sürdürürken, ülke çapında internet kesintisinin devam ettiği aktarıldı.

Hamaney, göstericileri “vandallar” ve “sabotajcılar” olarak niteledi. Devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında Hamaney, Trump’ın ellerinin “binlerce İranlının kanıyla lekeli” olduğunu söyledi.

ÖLÜ VE YARALILAR İÇİN RESMİ AÇIKLAMA HALA YOK

Devam eden olaylarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

'YABANCI DÜŞMANLAR' İMASI

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, dün gece protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıkladı.

Tahran'da göstericiler arasındaki bazı grupların otobüs, itfaiye aracı ve 42 araç, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarını tahrip ettiğini aktaran Zakani, "yabancı düşmanların" Tahranlı çocuk ve gençleri kamu mallarına zarar verebilmek için kullandığını söyledi.

İRAN'DA NE OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te, ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, Tahran'da dün "dışarı çıkmayın" uyarısı yapılmıştı.

