HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Protokolde büyük kriz! Cemil Tugay ile Kaymakam arasındaki 'Alkış' gerginliği kameralarda...

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Urla Bağbozumu Şenliği'nde törene damga vuran bir protokol krizi yaşandı. Kriz, törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet arasında gerçekleşti. Konuşmada "Bu milletin ayağa kalkması lazım, bu ülkeye sahip çıkın" ifadelerinden sonra Kaymakam Gözlet'e "Alkışlamanızı bekliyoruz" diyen Tugay, Gözlet'ten yanıt alamadı.

İzmir'de Urla Belediyesi tarafından düzenlenen Urla Bağbozumu Şenliği gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış törenine protokol olarak Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal katıldı. Törene damga vuran an ise protokoldeki krizdi...

Protokolde büyük kriz! Cemil Tugay ile Kaymakam arasındaki Alkış gerginliği kameralarda... 1

"BU MİLLETİN AYAĞA KALKMASI LAZIM"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarımın ve kültürün binlerce yıllık mirasına dikkat çekerek, "Böyle güzel bir ülkede kuraklığa, susuzluğa, çölleşmeye, yangınlara, kötü ekonomik düzene mi maruz kalacaklar? Yoksa bu toprakları onlara daha iyi bir şekilde mi bırakacağız? Bu sadece belediye başkanları veya kamu yöneticileri ile olacak iş değil, bu milletin ayağa kalkması lazım" dedi. Tugay, konuşmasının siyasi bir çağrı olmadığını, ülkeye sahip çıkma çağrısı olduğunu vurguladı.

Protokolde büyük kriz! Cemil Tugay ile Kaymakam arasındaki Alkış gerginliği kameralarda... 2

"SİZ DE ALKIŞLAYIN" DEDİ AMA...

Konuşması sırasında alkışlar yükselince, "Alkışlamayan kim varsa bu ülkeye ve bu millete sahip çıkmaya inanmıyor demektir" diyen Tugay, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet'e dönerek, "Değerli Kaymakamım, alkışlamanızı bekliyoruz. Bu ülkeye ve bu millete sahip çıkma adına herkesin alkışlamasını bekliyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Kaymakam Gözlet'in alkışa katılmadığı görüldü.

Protokolde büyük kriz! Cemil Tugay ile Kaymakam arasındaki Alkış gerginliği kameralarda... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı hakkında yeni gelişme!15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı hakkında yeni gelişme!
Kaza yapan iki araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi!Kaza yapan iki araçtan çıkanlar şaşkına çevirdi!

Anahtar Kelimeler:
İzmir Urla Cemil Tugay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

Barış Alper Yılmaz için resmi açıklama geldi! "Şu anki düşüncemiz almak yönünde"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.