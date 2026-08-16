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PS5 Pro’da PSSR değişiyor: Mevcut oyunlar da güncelleme almadan yeni modele geçebilecek

Sony, PS5 Pro’da kullanılan PlayStation Spectral Super Resolution teknolojisinin geliştirilmiş sürümünün nasıl çalıştığını açıkladı. Project Amethyst araştırmalarından doğan yeni PSSR modeli, daha yüksek görüntü kalitesi, daha düşük bellek kullanımı ve daha kısa GPU işlem süresi sunarken mevcut oyunlarda sistem düzeyindeki bir ayarla kullanılabilecek.

PS5 Pro’da PSSR değişiyor: Mevcut oyunlar da güncelleme almadan yeni modele geçebilecek
Enes Çırtlık

Sony Interactive Entertainment Baş Yazılım Mühendisi Daniel Craig, SIGGRAPH kapsamında PS5 Pro’da kullanılan PlayStation Spectral Super Resolution yani PSSR modelinin geliştirilmiş sürümüne ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yeni sürüm, Sony ve AMD’nin Project Amethyst araştırmalarından geliyor ancak PS5 Pro’daki uygulama PlayStation donanımına özel kalmaya devam ediyor. Yeni PSSR, konsolun çıkış döneminde kullanılan modeli mevcut oyunlarda da sistem düzeyindeki bir geçersiz kılma seçeneğiyle değiştirebiliyor. Böylece oyunun ayrıca güncellenmesi gerekmiyor.

SİNİR AĞI KAPASİTESİ DÜŞÜK ÇÖZÜNÜRLÜKLERE KAYDIRILDI

Yeni modeldeki en önemli mimari değişikliklerden biri, sinir ağının kapasitesinin hangi çözünürlüklerde kullanıldığıyla ilgili. Sony’nin verdiği bilgilere göre ilk PSSR sürümündeki Color Predicting Network’te parametrelerin yalnızca yaklaşık yüzde 30’u en düşük 540p seviyesinde yer alıyordu.

Yeni Kernel Predicting Network’te ise parametrelerin yaklaşık yüzde 90’ı 540p veya daha düşük seviyelere ayrılıyor ve ağ 4K seviyesinde çok az işlem gerçekleştiriyor.

YENİ PSSR ARTIK SON RENGİ DOĞRUDAN TAHMİN ETMİYOR

Geliştirilmiş model artık görüntünün son rengini doğrudan tahmin etmiyor. Bunun yerine KPN, harmanlama ağırlıklarını oluştururken gerçek harmanlama işlemi geleneksel filtreleme yöntemleriyle gerçekleştiriliyor.

Sony’ye göre bu yaklaşım, HDR renklerin 8 bit biçiminde saklanıp harmanlanmasının önüne geçerken sinir ağının bu işlemlere daha az kapasite ayırmasını sağlıyor.

PS5 Pro’da PSSR değişiyor: Mevcut oyunlar da güncelleme almadan yeni modele geçebilecek 1

GÖRÜNTÜ KALİTESİ ARTARKEN GPU İŞLEM SÜRESİ AZALIYOR

Şirket, yeni PSSR ile zamansal kararlılığın geliştirildiğini, ayrıntıların daha keskin hale getirildiğini, bellek kullanımının azaltıldığını ve GPU işlem süresinin düşürüldüğünü belirtiyor.

Görüntü kalitesindeki iyileşmenin farklı giriş çözünürlüklerinde görüldüğü, ancak daha düşük çözünürlüklerde elde edilen kazanımların daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

Modelin eğitim süresinde de ciddi bir düşüş yaşandı. Yaklaşık dört GPU ayı süren eğitim süreci, yeni modelde bir GPU haftasından daha kısa bir süreye indirildi.

PS5 Pro’da PSSR değişiyor: Mevcut oyunlar da güncelleme almadan yeni modele geçebilecek 2

MEVCUT PS5 PRO OYUNLARI DA YENİ PSSR’Yİ KULLANABİLECEK

SIGGRAPH sunumu ayrıca geliştirilmiş PSSR’nin ayrı bir görüntü yeniden oluşturma modu olarak çalışmadığını, doğrudan ilk PSSR uygulamasının yerini aldığını doğruluyor.

Mevcut PS5 Pro oyunları yeni modeli sistem düzeyindeki geçersiz kılma seçeneğiyle kullanabilirken, güncellenmiş kütüphaneyi doğrudan entegre eden oyunlar da yeni uygulamadan yararlanabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation
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