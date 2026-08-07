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PS6 için yeni performans iddiası: PS5’ten en az 2 kat hızlı olabilir!

Yeni bir sızıntıya göre AMD’nin iki yıllık simülasyonunda belirli bir PS6 yapılandırması, PS5’in iki katından fazla performans gösterdi.

PS6 için yeni performans iddiası: PS5’ten en az 2 kat hızlı olabilir!
Enes Çırtlık

Sony’nin yeni nesil PlayStation 6 konsolunun performansına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Moore’s Law Is Dead, PS6’nın grafik biriminde kullanılacağı bildirilen AMD RDNA 5 mimarisine ilişkin bazı performans verileri paylaştı.

Moore’s Law Is Dead’in aktardığı bilgilere göre belirli bir PS6 yapılandırması, AMD’nin şirket içi simülasyonunda PlayStation 5’in iki katından fazla performans gösterdi.

PS6 için yeni performans iddiası: PS5’ten en az 2 kat hızlı olabilir! 1

YÜZDE 33 DAHA FAZLA İŞLEM BİRİMİYLE 2 KATI AŞAN PERFORMANS İDDİASI

NotebookCheck.net'e göre Broken Silicon podcast’ında Xbox kaynaklarıyla tanınan Jez Corden ile konuşan Moore’s Law Is Dead, farklı PS6 yapılandırmalarının simüle edilmiş performansını içerdiği ileri sürülen şirket içi bir AMD belgesine atıfta bulundu.

İddiaya göre simülasyondaki yapılandırmalardan birinde PS6, PS5’e kıyasla yalnızca yüzde 25 daha fazla bellek bant genişliğine ve yüzde 33 daha fazla işlem birimine sahipti.

Buna rağmen bu yapılandırmanın PS5’in iki katından fazla performans gösterdiği öne sürüldü.

Moore’s Law Is Dead, söz konusu rakamların iki yıllık bir belgeye dayandığını ve AMD’nin şirket içi performans simülasyonu ile projeksiyonlarından elde edildiğini belirtti.

Bu nedenle 2027 veya 2028’de çıkabileceği belirtilen PS6’nın gerçek kullanım performansının simülasyondaki sonuçlardan oldukça farklı olabileceği ifade ediliyor.

PS6 için yeni performans iddiası: PS5’ten en az 2 kat hızlı olabilir! 2

PS6 İÇİN 52 İLA 55 RDNA 5 İŞLEM BİRİMİ İDDİASI

Moore’s Law Is Dead, Eylül 2025’te paylaştığı başka bir sızıntıda PS6’nın 52 ila 55 RDNA 5 işlem birimine sahip olacağını ileri sürmüştü.

Aynı iddiada konsolun 10’a kadar Zen 6 işlemci çekirdeği ve saniyede 640 GB bellek bant genişliği sunacağı belirtilmişti.

Bu yapılandırmanın PS5’e kıyasla 2,5 ila 3 kat rasterleştirme, 6 ila 12 kat ise ışın izleme performansı sağlayacağı öne sürülmüştü.

PS6 için yeni performans iddiası: PS5’ten en az 2 kat hızlı olabilir! 3

PS5 VE PS5 PRO İLE TEKNİK KARŞILAŞTIRMA

Standart PlayStation 5’te 36 RDNA 2 işlem birimi, sekiz Zen 2 işlemci çekirdeği ve saniyede 448 GB bellek bant genişliği bulunuyor.

PlayStation 5 Pro ise işlem birimi sayısını 60’a, bellek bant genişliğini saniyede 576 GB’a çıkarıyor. Konsol sekiz Zen 2 işlemci çekirdeğini korurken daha yüksek saat hızından yararlanıyor.

MLID'nin sızıntısı doğruysa Sony PS6, PS5'e kıyasla büyük bir sıçrama gerçekleştirecek. Bu performans artışının, doğrudan satış veya donanım abonelik modeli üzerinden makul bir fiyatlandırmayla birleşmesi bekleniyor. Ayrıca PS6'nın, Microsoft'un Xbox Project Helix ile hedeflediğine benzer şekilde geriye dönük uyumluluk sunması da öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sony PlayStation oyun konsolu
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