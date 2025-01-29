PSA nedir? PSA testi neden yapılır? PSA testi değerleri kaç olmalıdır?

İnsan vücudunda protein birikmesi kişilerin bünyelerine, alerjik durumlarına, başka hastalıkların belirtilerinin görülmesine ya da cinsiyetlerine göre çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Bu olumsuzluklardan biri de prostat bezinde üretilen ve genel olarak erkeklerde görülen bir hastalık olan prostat kanseridir.
PSA, açılımı Prostat Spesifik Antijen olan, prostat bezinde üretilen bir proteindir. Genel olarak erkeklerde görülen prostat büyümesi, prostat kanseri ve prostat iltihabı durumları değerlendirmek için çeşitli testler yapılması gerekir.
PSA’nın temel olan görevi semen içindeki spermlerin hareketliliklerini desteklemek ve sıvıyı seyreltmek konusunda yardımcı olan bir enzim olarak işlev görmektir. Çeşitli durumlara bağlı olarak PSA testi yapılması gerekir.
Prostat kanseri tarama anlamına da gelen PSA, prostat bezinin çeşitli hastalıklarında çok yüksek oranlarda ortaya çıkabilir. En yaygın şekilde şu durumların tespit edilmesi amacı ile uygulanan bir testtir:
Prostat testi sonucunda çıkan değerlerin belli bir oranda olması gerekir. Kişisel durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilen PSA seviyelerindeki normal kabul edilen sınırlar ve durumları şöyledir:
PSA seviyesinin yükselmesi bazı durumlara bağlıdır. Eğer PSA seviyesi yüksekse bu durum muhtemelen şu nedenlerden kaynaklanıyordur:
Yükselen PSA değerleri doktor kontrolünde ve uygun gördüğü yöntemlerle düşürülebilir. En bilinen yöntemler şunlardır: