Psikiyatri nedir, hangi hastalıklarla ilgilenir?

Psikoloji, çok eski çağlardan bu yana bilinen, insanların iç güdüsel davranışlarını, zihin yapısını inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlanır. Hem bilinçli hem de bilinçsiz olarak yapılan birçok davranışın ya da alışkanlığın kökeninde insanın psikolojisinin yer aldığı kabul edilmektedir. Özellikle modern olarak belirlenen çağda günlük stresin etkisi ile insanların daha çok yıprandığı bilinmektedir. Bu nedenle stres yönetimini bilmek ve çekinmeden psikoloji alanında bir uzmana başvurmak doğru görülmektedir.

Kişilerin duygusal, davranışsal ya da zihinsel bozukluklarını değerlendiren, bu durumlara tanı konabilmesini sağlayan bilim dalı psikiyatri olarak tanımlanmaktadır. Bu alanda uzmanlığını almış olan kişiler psikiyatrist olarak anılırlar ve danışanlarının, hastalarının sağlık durumlarını değerlendirerek en doğru tedavi yöntemini seçip uygularlar.

Son derece hassas olan insan psikolojisi ile ilgilenen psikiyatri bölümü ve psikiyatri uzmanı ruh sağlığı konusunda uzmanlığını almış olan kişidir. Yalnızca belli başlı psikolojik sorunlar ile ilgilenmeyerek kişilerin düşünce yapılarını, duygu durumlarını, genel yaşam kalitelerini ve sosyal ilişkileri gibi durumları da değerlendirerek daha geniş bir alanda çalışmaktadır.

Psikiyatri bölümü hangi hastalıklarla ilgilenir?

Psikiyatri bölümünün ilgilendiği hastalıklar çeşitlilik göstermektedir. Kişilerin duygu ve düşüncelerinde meydana gelen değişimleri ele alarak birçok psikolojik rahatsızlığın tedavisinin yapılmasını sağlayan bu birimin ilgilendiği belli başlı hastalıklar şunlardır:

Depresyon

Anksiyete bozuklukları

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Bipolar Bozukluk

Şizofreni

PKB – Obsesif Kompulsif Bozukluk

Yeme bozuklukları (Anoreksiya nevroza, bulimiya)

Uyku sorunları (Uyku apnesi, insomnia)

Kişilik bozuklukları

Farklı psikolojik sorunlar ve hastalıkların tanısının konabilmesi için uygulanan bazı yöntemler bulunmaktadır. Psikiyatri bölümünde uygulanan temel yöntemlerden bazıları şunlardır: