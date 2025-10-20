Psikologlara yönelik uygulayıcı eğitim tamamlandı

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı Koordinasyonunda Psikologlara yönelik Çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmede kullanılan önemli araçlardan biri olan Wechsler Çocuklar İçin Zeka testi eğitimi düzenlendi.

Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Konferans Salonunda düzenlenen eğitimde Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Klinik Psikolog Sibel Karahan tarafından verilmiş olup, programa, Zonguldak Kamu Hastanelerinde görev yapan 6 , Düzce ve Kastamonu illeri Kamu Hastanelerinde görev yapan 6 kişi olmak üzere toplam 12 Psikolog, uygulayıcı adayı olarak katıldı. Beş gün süren eğitimde, WISC-IV test kitinde yer alan ölçme araçlarına ilişkin teorik bilgiler ve uygulamalı eğitimler sunuldu. Katılımcılar, testin doğru ve etkili biçimde uygulanmasına yönelik kapsamlı bilgi ve beceri kazanma fırsatı buldu.

Eğitim programı sayesinde; Zekâ testi uygulayabilen psikolog sayısı artırıldı, hizmet sunum kapasitesi geliştirilmiş, test için bekleme süreleri azaltıldı ve psikologların test kitlerine erişimi kolaylaştırıldı. Düzenlenen eğitim sonunda Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan ve Başkan Yardımcısı Hasret Birinci tarafından, katkılarından dolayı Klinik Psikolog Sibel Karahan’ a teşekkür belgesi takdim edildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır