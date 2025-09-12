Pursaklar Belediyesi ‘Ata Tohumları’ndan elde ettiği sebzelerin hasadını yaptı

Pursaklar Belediyesi, tarımı teşvik etmeye ve desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Ata Tohumları’ndan elde ettiği ürünlerin hasadını vatandaşlarla birlikte yaptı. Endemik Vadisi’nde bulunan Ata Bahçesi’nde elde edilen ürünler, vatandaşlara ve ilçe halkına dağıtıldı.

‘‘Ata Bahçemizde bereketli bir hasat gerçekleştirdik’’

Yerli tohumlardan elde edilen sebzelerin hasadını yaptıklarını ve tarımsal üretimi destekleyeceklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Ata Bahçemizde bereketli bir hasat gerçekleştirdik. Pursaklarımızda tarımsal üretimi destekliyoruz. Geçmişten gelen tohumlarımızı geleceğe taşıyoruz. Hasatlarımız, her yıl daha da büyüyüp, daha da bereketlenecek. Her sene olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yerli üretimi desteklemeye ve doğal ürünleri vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz ve birçok ürünün hasadı yapıldı

Doğal tarım yöntemleriyle hiçbir katkı maddesi kullanılmadan yetiştirilen ürünlerin hasadını yapan Başkan Ertuğrul Çetin, Ata Bahçesi’nde; yeşil biber, kırmızı biber, kavun, karpuz, kırmızı ve yeşil dolma biber, bamya, acı biber, turp, acur, soğan, domates, salatalık, fasulye, mısır, patlıcan gibi ürünleri dalından kopardı.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır