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Pusula Holding yöneticileri İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Portföy Yönetimi Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın İsviçre'deki bankalara para gönderdiği belirlendi. Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği ortaya çıktı.

Pusula Holding yöneticileri İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak holdingin para hareketlerinin incelenmesi üzerine çalışma başlatılmıştı.

Pusula Holding yöneticileri İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı 1


Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan

PUSULA HOLDİNG YÖNETİCİLERİ İSVİÇRE BANKALARINA PARA AKTARMIŞ

Yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

Pusula Holding yöneticileri İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer ortaya çıktı 2
Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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