Putin, 'Anlaşmaya hazırız' demişti! Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar durdu

Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler dünya kamuoyunda yakından takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna ile yaşanan sorunların diplomatik yollarla çözülebileceğini söylemişti.

PUTİN: "BİZ ANLAŞMAK İÇİN HAZIRIZ"

Putin açıklamasında, "Biz anlaşmak için bugün de hazırız. Bu ağır, karmaşık durumun çözüm yollarını bulmak ve anlaşmak için hazırız" demişti.

Putin ayrıca, çatışmaların kısa süreliğine durdurulmasının yeterli olmayacağını, nihai bir barış anlaşmasına ulaşılması gerektiğini söylemişti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: "ASKERİ OPERASYONLAR GEÇİCİ OLARAK DURDU"

Yaşanan gelişmelerin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Her iki ülke de insani yardım girişine izin vermek ve belirlenen güvenli bir koridor üzerinden sivillerin tahliyesini hazırlamak amacıyla Oleşki'deki tüm askeri eylemleri geçici olarak durdurmayı kabul etti" denildi.

29 EKİM'DE BAŞLAYACAK

İki ülke arasındaki ateşkes 29 Ekim'de başlayacak.