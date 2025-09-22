HABER

Putin'den gözdağı: "Her türlü tehdide askeri ve teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahibiz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahibiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı. Putin, Batılı ülkelerin daha önce ‘yıkıcı’ adımlar attığını vurgulayarak, bunun sonucunda, nükleer silaha sahip devletler arasındaki yapıcı ilişkiler ile iş birliğinin, ikili ve çok taraflı formatlardaki diyaloğun temellerinin önemli ölçüde sarsıldığını kaydetti. Rusya'nın her türlü tehdide sözle değil, askeri teknik araçlarla karşılık verebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirten Putin, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadesini kullandı.

Putin, orta ve kısa menzilli füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin moratoryumdan çekildiklerini söyleyerek, bunu Avrupa ve Asya Pasifik bölgelerinde benzer ABD ile diğer Batı yapımı silahların konuşlandırılmasıyla ilgili programlara yeterli yanıt vermek için yaptıklarını aktardı.

Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, ‘düşmanca’ siyaset izlediğinin altını çizen Putin, “Bu nedenle Rusya ile ABD arasında sağlanan New START tam ölçekli olarak uygulanmadı” diye konuştu.

Putin, anlaşmanın 5 Şubat 2026'da sona ereceğine dikkat çekerek, bu anlaşmadan vazgeçilmesinin hatalı adım olacağını ifade etti. Putin, “Bu anlaşma, 15 yıldır stratejik silah alanında güç dengesi ve belirginliğin korunmasında önemli rol oynamaya devam ediyor” açıklamasında bulundu. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

