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Putin'den İstanbul vurgusu! "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul-2022 anlaşması çerçevesinde Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduklarını açıkladı.

Putin'den İstanbul vurgusu! "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız"
Metin Yamaner

Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış konusunda yeni bir açıklama yaptı. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
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