Putin'den İstanbul vurgusu! "Ukrayna ile barış görüşmelerine hazırız"

Rusya lideri Putin, Ukrayna ile barış konusunda yeni bir açıklama yaptı. Putin, Rusya'nın Ukrayna ile İstanbul'da 2022'de yapılan barış görüşmeleri temelinde yeniden masaya oturmaya hazır olduğunu dile getirdi.
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