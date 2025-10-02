Putin'den kritik açıklama! Trump'ın Gazze planına destek çıktı, Hamas'a çağrıda bulundu

Rusya lideri Putin'den ABD Başkanı Trump'ın Gazze planıyla iligli ilk açıklama geldi. Putin, Trump'ın Gazze planını desteklediklerini söyledi. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planında yer alan eski İngiltere Başkanı Tony Blair sorusuyla ilgili olarak da, "Tony Blair'in yönetimde olması olumlu olabilir" dedi.

"ANCAK FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASIYLA ÇÖZÜLÜR"

Rus lider açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Gazze sorunu ancak Filistin devletinin kurulmasıyla çözülür. Gazze'de durum korkunç.

TRUMP'IN PLANINI DESTEKLİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını destekliyoruz. Hamas ile temas halindeyiz. Hamas'ın da bunu desteklemesi çok önemli.

"TONY BLAİR'İN YÖNETİMDE OLMASI OLUMLU OLABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, savaşı sona erdirme amaçlı ABD planı kapsamında Gazze'yi denetleyen uluslararası kuruluş oluşturulacağını söylemişti.

Bu kurulun başına düşünülen isim ise İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair olmuştu.

Bununla ilgili konuşan Rus lider Putin, "Tony Blair'in yönetimde olması olumlu olabilir" ifadesini kullandı.