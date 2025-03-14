Putin'den 'Teslim olun' çağrısı: "Canlarınız bağışlanacak"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

"TERÖR SUÇU" AÇIKLAMASI

Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz." diye konuştu.

"TESLİM OLURLARSA CANLARI BAĞIŞLANACAK"

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler."

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UKRAYNA'YA DA ÇAĞRI YAPTI

Putin, Ukrayna yönetimine de çağrıda bulunarak "ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.



Kaynak: AA

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