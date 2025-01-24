Putin’den Trump açıklaması: “Biz buna her zaman açığız”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyasına ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu. Kendilerinin ABD ile teması hiçbir zaman reddetmediklerini savunan Putin, “Eski yönetim temasları reddetti ve bu bizim suçumuz değil. Mevcut ABD Başkanı ile her zaman iş odaklı ve aynı zamanda pragmatik güvene dayalı ilişkilerimiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer 2020'de başkanın (Trump’ın) elinden zafer çalınmasaydı, Ukrayna’da 2022'de başlayan kriz olmayabilirdi. Bu konuda onunla hemfikirim” dedi.

"ABD EKONOMİSİNE BÜYÜK ZARARLAR VERDİ"

Trump ilk başkanlık döneminde Rusya’ya uyguladığı kısıtlama ve yaptırımların sadece Rusya’nın değil ABD’nin de çıkarlarıyla örtüşmediğini söyleyen Putin, “Trump ilk döneminde Rusya'ya karşı birçok yaptırım uyguladı, ancak Biden ‘bayrağı devraldı’ ve daha da fazla kısıtlama getirdi. Sonuçlar ortada. Kararlar ABD ekonomisine büyük zararlar verdi” diye konuştu.

"BİZ BUNA HER ZAMAN AÇIĞIZ"

Rusya’nın Amerikan dolarını reddetmediğini de dile getiren Putin, “Önceki yönetim (Biden dönemi), Rusya’nın doları hesap birimi olarak kullanmasını engelledi. Bu kararlar ABD’ye ciddi zararlar veriyor. Bu konulara girmek istemiyorum. Mevcut başkanın birlikte çalışma arzusuna dair açıklamalarını görüyorum. Biz buna her zaman açığız” diye konuştu.

"MÜZAKERELERE AÇIĞIZ"

Trump yönetimi ile Ukrayna konusunda müzakerelere açık olduklarını da belirten Putin, “Müzakerelerle ilgili konuya gelince bu konuda biz hep şunu söyledik. Ukrayna meselesiyle ilgili müzakerelere her zaman açığız ama bu konuda dikkat gerektiren konular var. Örneğin Kiev rejimi başkanı meşru başkan ile müzakereleri engelleyen bir kararname imzaladı. Bu yasak devam ederken müzakereler nasıl başlayabilir?” diyerek müzakerelerin önündeki engellerin Ukrayna tarafından kaldırılması gerektiğini savundu.

ABD’ye yönelik açıklamalarında yüksek petrol fiyatlarına da değinen Putin, “Biz sadece büyük enerji üreticisi değil aynı zamanda büyük enerji kaynakları tüketicisiyiz. Trump’ın ABD ekonomisine zarar verecek ek yaptırım adımlarına pek ihtimal vermiyorum. Çünkü o sadece zeki bir insan değil aynı zamanda pragmatik biri siyasetçi ve Amerikan ekonomisine zarar verecek herhangi bir adım atacağını düşünmüyorum” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır