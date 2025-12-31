HABER

Putin'e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Dünyanın birçok noktasındaki çatışmalar sürerken Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır süren savaş da zorlu kış şartlarına rağmen hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kiev cephesi Rus lider Vladimir Putin'in konutunu İHA'larla hedef almış ve suikast düzenlemeye çalışmıştı. Dünyanın ayağa kalktığı gelişme sonrası olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna yönelik saldırı girişimi gündemdeki yerini koruyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, Putin'in konutunu hedef alan ve düşürülen insansız hava aracının videosu yayınladı. Açıklamada, insansız hava aracının Ukrayna yapımı "Chaklun-B" olduğu belirtildi. Söz konusu saldırı girişiminin "hedefli, dikkatlice planlanmış ve aşamalar halinde gerçekleştirilmiş" olduğu ifade edildi.

Putin e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 1

UKRAYNA İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov salı günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.

Putin e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 2

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu açıklamayı yalanlayarak Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını ve savaşı uzatmak için bahane ürettiğini belirtmişti.

Putin e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 3

AB'DEN UKRAYNA YANLISI AÇIKLAMA

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi konutuna saldırdığı iddiasına yönelik "Rusya'nın, Ukrayna'nın son zamanlarda Rusya'daki önemli hükümet tesislerini hedef aldığı' iddiası kasıtlı bir dikkat dağıtma taktiğidir." ifadesini kullandı.

Putin e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 4

Putin e suikast girişimi gündeme bomba gibi düşmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

