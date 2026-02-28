HABER

Putin, Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve İsrail’in, İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından gelişmeleri ele almak üzere Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.

ABD ve İsrail’in sabah saatlerinde İran’a başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri Orta Doğu’da gerilimi arttırdı. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Rusya’nın İran’a desteğini yinelenirken akşam saatlerinde ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantının detayları ile ilgili bilgi verilmezken Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle video konferans formatında bir toplantı düzenledi. Toplantıda, İran çevresinde gelişen durumgörüşüldü" ifadeleri kullanıldı.

LAVROV, İRANLI MEVKİDAŞINI ARADI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Arakçi, İran nükleer programı ile ilgili durumu barışçıl çözüme kavuşturmaya yönelik müzakereleri bir kez daha sekteye uğratan ABD-İsrail saldırganlığını püskürtmek için İran yönetiminin attığı adımlar hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil olarak toplanması gerektiği kaydedildi. Sergey Lavrov, ABD ve İsrail'in İran'a yöneliksaldırısını kınayarak, bu saldırının uluslararası hukukun ilke ve normlarını ihlal ettiği, bölgesel ve küresel istikrar ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğuracağını tamamen göz ardı ettiğini kaydetti" denildi.

Açıklamada ayrıca Lavrov’un, ABD ve İsrail’e saldırıları durdurması yönünde çağrı yaptığı da aktarılırken İranlı bakanın ise Rusya’ya desteğinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

