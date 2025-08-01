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Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gizli haritası ortaya çıktı. 1994 yılındaki Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerine dayanan bir haberde Rus lider Putin'in, üç farklı bölge için "Her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Arşivler o üç bölgenin neresi olduğunu da yazıyor...

Putin'in gizli haritası ortaya çıktı! 'Her zaman Rus topraklarının bir parçası' diyerek o bölgeleri işaret etti
Doğukan Akbayır

Alman Spiegel dergisi, Alman Dışişleri Bakanlığı arşivlerinden elde ettiği bilgilere dayanarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 1994 yılında Kırım, doğu Ukrayna ve kuzey Kazakistan’ın “hiçbir zaman Rusya’ya yabancı olmadığını” söylediğini yazdı. Putin’in bu ifadeyi, o dönem Saint Petersburg Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken Alman yetkililerle yaptığı bir görüşmede sarf ettiği bildirildi.

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti 1

"HER ZAMAN RUS TOPRAKLARININ BİR PARÇASI"

Spiegel’in haberine göre, 14 Ocak 1994 tarihli diplomatik belgelerde, Putin’in bu topraklar için "her zaman Rus topraklarının bir parçası" nitelemesini yaptığı kaleme aldı.

Alman Başkonsolosun notuna göre, Putin bu görüşlerini tekrar ederken Rusların, “Almanlar için anlaşılması zor” olan güçlü bir ulusal duygu taşıdığını da ifade etti.

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti 2

"PUTİN'İN MİLLİYETÇİ SÖYLEMLERİ REFORMCU KİMLİĞİYLE ÇELİŞTİ"

Belgeye göre Putin, 1990’lı yıllarda Rusya’daki ekonomik ve sosyal durumun istikrarsız olduğunu, bu durumun ise aşırı sağcı lider Vladimir Jirinovski gibi isimlere zemin hazırladığını belirtti.

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti 3

Haberde, Putin'in bu yıllarda Batı tarafından bir reformcu olarak algılandığı, ancak arşivdeki ifadelerin milliyetçi ve emperyal bir bakış açısının erken sinyallerini verdiği vurguladı.

Putin in gizli haritası ortaya çıktı! Her zaman Rus topraklarının bir parçası diyerek o bölgeleri işaret etti 4

Almanya’daki Çağdaş Tarih Enstitüsü (Institut für Zeitgeschichte) tarafından yayımlanan ve Dışişleri Bakanlığı belgelerini içeren kaynakta yer alan ifadelere göre, Putin "hiçbir Rus’a bu toprakların artık yabancı olduğu söylenemez" demişti.

Kaynak: Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Rusya putin
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